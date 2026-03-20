Inversionistas ven con optimismo el panorama político colombiano tras las elecciones legislativas, según encuesta bancaria

Los inversionistas institucionales ven con más optimismo el panorama político de las elecciones presidenciales - crédito Colprensa

En lo que va de 2026, el entorno político en Colombia, con los resultados de las elecciones legislativas y las expectativas de las presidenciales, parece registrar un giro positivo que estaría estimulando el apetito de inversión de los principales actores del mercado financiero.

Así lo reveló la edición de marzo de la Gran Encuesta de Activos Financieros de Davivienda Corredores, que mostró que tras los resultados electorales recientes predomina entre los inversionistas institucionales un mayor optimismo sobre el rumbo político del país y, como consecuencia, una mayor disposición a tomar posiciones en activos locales.

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Los inversionistas institucionales son entidades o personas que operan robustas sumas de capital a nombre de terceros, ya sean individuos, corporaciones, otras instituciones privadas y públicas o fundaciones.

En la encuesta se infirió que el 67% de este tipo de inversionistas consultados por la entidad bancaria identificó el contexto político como el factor de mayor relevancia para el mercado local. Con solo un mes de diferencia, la cifra aumentó respecto al porcentaje que se registró en febrero, que fue de 55%.

Estas son las cifras que demuestran cambios en la percepción de inversionistas antes y después de las elecciones legislativas - crédito Encuesta de Activos Financieros de Davivienda

En ese sentido, y con la nueva configuración del Congreso de la República, así como los resultados de las Consultas Interpartidistas, el 67% calificó el entorno político del siguiente año como “optimista” —un salto contundente frente al 45% registrado en febrero—.

Esta percepción renovada, de acuerdo con el balance del estudio, estaría impulsando comportamientos más cautelosos pero constructivos. El 40% de los encuestados considera más adecuado mantener su perfil de inversión sin realizar cambios significativos, frente al 27% que opinaba de este modo antes de conocer los resultados electorales de la jornada del 8 de marzo.

Estas son las tendencias de inversión

El clima de mayor confianza política se refleja en una intención más proclive a la inversión en renta fija y acciones locales. El 50% de los participantes afirmaron mantener una posición sobreponderada, es decir, cotizada por encima de su valor, en commodities —productos básicos que se utilizan en la producción de bienes y servicios como oro, maíz, petróleo crudo, etc— y renta fija colombiana; mientras tanto, el 54% mantiene una postura neutral frente a las acciones del mercado local que sugiere una actitud prudente ante el nuevo entorno político.

Estas son las acciones preferidas de los inversionistas institucionales en Colombia - crédito Davivienda

Entre las acciones más atractivas para los próximos seis meses se encuentran GEB, Celsia y Ecopetrol. Por el contrario, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Éxito y Canacol Energy (Cnec) se posicionaron como las menos atractivas, o “a evitar” en los siguientes seis meses, según los institucionales.

Perspectiva fiscal

A pesar de la percepción política favorable, persiste la cautela frente al panorama fiscal. El 50% de los inversionistas institucionales opinó que el ritmo actual de aumento de la deuda y el déficit fiscal es insostenible a largo plazo. En el plano macroeconómico, la inflación esperada para el cierre de 2026 se sitúa en 6,30%, una leve reducción respecto al 6,50% previsto en la medición previa.

El déficit fiscal del Gobierno Nacional llegó a 6,4% del PIB en 2025, uno de los niveles más altos registrados en las últimas décadas, según un informe de Corficolombiana- crédito VisualesIA

En cuanto al perfil de riesgo, la mayoría declara estar dispuesta a asumir un nivel medio —5 o 6 en una escala de 0 a 10— para operar en mercados emergentes, lo que implica un apetito por riesgo ligeramente menor que en meses anteriores.

El 53% de los consultados percibió el dólar en Colombia como barato, y a la espera de que la tasa de cambio se mantenga estable en torno a los 3.800 - 4.000 pesos para el cierre de 2026. Por el lado de la liquidez, el 40% consideró que las condiciones actuales del sistema financiero son normales, mientras el porcentaje que percibe un entorno apretado se mantiene igual respecto a los primeros meses del año.