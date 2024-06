Revelan la verdad sobre la imagen de Carolina Gaitán en ‘Rojo Carmesí’; la actriz reveló cómo hace para lucir su cuerpo delgado

Carolina Gaitán reveló lo que hace la producción para que el cuerpo de su personaje siga luciendo delgado - crédito @lagaita/IG

Las personas encargadas de todos los detalles detrás de cámara de la telenovela Rojo carmesí han encontrado una ingeniosa manera de mantener la continuidad de la narrativa y los personajes pese a las circunstancias personales que tengan los actores, tal como está sucediendo con una de sus protagonistas.

Se trata de Carolina Gaitán, conocida por su papel de Valeria Ruiz, la cual recientemente ha sorprendido a sus seguidores confesando que hay una persona que la está supliendo en las escenas en las que debe lucir su cuerpo delgado.

La actriz, que está en el séptimo mes y medio de embarazo, ha recurrido a una doble para las escenas de cuerpo completo, manteniendo así la figura esbelta de su personaje de villana, como empezó.

En una reciente interacción con sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Gaitán respondió a varias inquietudes de sus fanáticos, revelando detalles sobre cómo ha manejado su embarazo mientras sigue trabajando en la telenovela.

De acuerdo con la publicación, un usuario le preguntó si se había hecho algún tratamiento para retocarse el color del cabello durante estos meses y Carolina respondió que por el momento no lo ha hecho, pero sí planea hacerlo pronto.

“Pues lo que dicen es que uno no debe usar nada que tenga amoniaco. Igual yo no me he retocado el pelo en todos estos meses, pero apenas termine si me haré un cambio de look”, respondió la actriz en un video puesto en las historias de Instagram.

Sin embargo, lo que está llamando la atención es que en ese mismo video, Carolina Gaitán presentó a su doble, la modelo Ana María Vega, de 26 años, quien ha sido fundamental para mantener la continuidad del personaje de Valeria Ruiz.

“Les voy a presentar a quien hace mi cuerpo espectacular. Ya me toca ponerme el saco yo también. Nos vemos parecidas, pelos parecidos, solo que panza y no panza”, comentó Carolina mientras enfocaba a Ana María con su cámara.

Esta solución ha permitido que Gaitán pueda seguir interpretando su papel sin comprometer la trama de Rojo carmesí, una producción protagonizada también por Laura de León, Carlos Báez y Juan Guilera.

La noticia del uso de una doble ha sido recibida con sorpresa y admiración por parte de los seguidores de la actriz, quienes han elogiado tanto su profesionalismo como la creatividad de la producción para resolver este desafío.

Cabe destacar que Carolina Gaitán, reconocida por su papel en Sin tetas sí hay paraíso, ha sido abierta sobre su embarazo y en repetidas oportunidades ha compartido detalles personales con sus seguidores. También fue ella misma la que reveló la noticia de que estaba en la dulce espera y de que se casará próximamente con el padre de su bebé, en medio de fotos, videos y mensajes de amor.

Incluso, en otros videos, ha mencionado que espera tener a su hijo Salomón por parto natural, aunque también ha reconocido la posibilidad de necesitar una cesárea. De igual forma, ha señalado, mostrando una actitud relajada, que está lista para cualquier eventualidad.

La llegada de su hijo está prevista para principios o mediados de agosto de 2024, según ha comentado en las redes sociales, una noticia que ha emocionado a sus seguidores. La actriz ha mostrado un equilibrio admirable entre su vida laboral y familiar, manteniendo su compromiso con su personaje, mientras se prepara para convertirse en madre.

La historia de Carolina Gaitán y su doble no solo refleja la creatividad detrás de cámaras, sino también la camaradería y apoyo en la industria del entretenimiento.