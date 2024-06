Feid y Karol G en formato anime: ‘Sorry 4 That Much’, la serie que ya causa furor en redes

El avance será presentado en junio, generando numerosas especulaciones entre los seguidores sobre la posible aparición de Karol G en el anime - crédito Jimmy Nomesqui / Infobae

El cantante urbano colombiano Feid, también conocido como Ferxxo, reveló recientemente que protagonizará un nuevo proyecto animado titulado Sorry 4 That Much. El primer avance de esta serie se presentará el jueves 6 de junio a las 7:00 p. m. hora de Colombia y el viernes 7 a las 9:00 a. m. en Japón, con el lanzamiento oficial programado para abril de 2025.

En el avance, Feid aparece como el protagonista del anime, reconocible por su traje verde, gorra, gafas y cabello rubio. Además, en el clip aparece una muñeca con el icónico cabello color rosado de Karol G, pareja del artista en la vida real y que muchos de sus fanáticos asumen que podría ser ella figurando en la historia, lo cual ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambos artistas.

El anuncio del proyecto se hizo a través de la cuenta de Instagram del artista, cuyo nombre real es Salomón Villada Hoyos. La primera parte de este proyecto va a ser transmitida por primera vez este Jueves a las 7pm Colombia 🇨🇴 y viernes 9 am Japón 🇯🇵 💚🤩☀️ SORRY 4 THAT MUCH 🎊🧧 y va a salir completo en Abril del 2025 … MÁS EMOCIONADO QUE UN PUTAS!!! graciassssss por tener paciencia con el primer proyecto del ñatico soliiiiito hppp 🥹 perdón por tanto MoOoOoRRRrrRrRrr ay hppppp 🤩💥(SIC)”.

Como era de esperarse, el nuevo proyecto del cantautor de 32 años ha causado una masiva reacción en las redes sociales, ya que muchos aseguran ver referencias a su pareja sentimental conocida en la industria como La Bichota. El personaje de Feid aparece en el video junto a una mujer cuyas características físicas, especialmente su cabello rosado, recuerdan a la cantante de Mi ex tenía razón.

La aparición de esta mujer ha dado pie a numerosas conjeturas entre los seguidores, quienes especulan sobre si el proyecto será una historia de amor ficticia entre Feid y Karol G. Comentarios de los fans como “me encanta” y “cada día me sorprendes más” reflejan el entusiasmo que ha despertado el anuncio.

Otros proyectos del Ferxxo

Además de su nueva incursión en el anime, el intérprete de Luna continúa con su gira musical Ferxxocalipsis por varios países. Su tour incluye presentaciones en Estados Unidos, España y México, y concluirá en diciembre con tres conciertos en Medellín. Cabe destacar que todos los boletos para estos eventos ya están agotados. Feid fue recientemente nominado a diez categorías en los Heat Latin Music Awards, empatando con Karol G como los artistas con más postulaciones. La ceremonia de este evento que destaca talentos en la industria musical se celebrará el 11 de julio en Cap Cana, República Dominicana.

En paralelo, se sabe que este jueves 6 de junio el músico, que actualmente ocupa el número uno en uno de los Billboard (Listado latín AirPlay) con el tema Si sabe Ferxxo, junto a Blessd, tiene un concierto en Filadelfia, el viernes en Newark y el sábado en Hartford. La gira terminará en Estados Unidos el 6 de julio en el Hard Rock Stadium en Miami, antes de continuar por Europa y Latinoamérica.

El próximo proyecto animado de Feid ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes están a la espera del contenido completo que se lanzará en 2025. Es de anotar que la gira del cantante antioqueño terminará con tres conciertos en Medellín en el estadio Atanasio Girardot el 6, 7 y 8 de diciembre, luego de presentarse el 29 de noviembre en el Coliseo Medplus en Bogotá. Todas estas fechas con boletería agotada.