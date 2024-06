Tiktoker mexicano calificó “las prácticas de limpieza” de un grupo bogotano que se hospedó en su Airbnb: así les fue

El tiktoker suele compartir reseñas sobre el estado de su apartamento tras arrendarlo - crédito @OscuraColombia / X

Para abaratar costos, extender su estadía o, simplemente, tener mayor privacidad, turistas en todo el mundo han optado por dejar a un lado las estadías en hoteles y arrendar apartaestudios, apartamentos o casas de verano a través de aplicaciones como la californiana Airbnb.

Algunas desventajas de esta alternativa de viaje incluyen el acceso limitado a servicios de limpieza o paquetes “todo incluido”, y a pesar de cobrarse una tarifa de aseo a los huéspedes, por lo general, este se realiza antes del check in (ingreso) y después del check out (salida), pero rara vez, durante el tiempo de estadía.

Por eso, un inversionista en bienes raíces y tiktoker mexicano, decidió compartir a través de la plataforma de entretenimiento china TikTok las condiciones en las que queda su apartamento, tras arrendarlo y relacionar las prácticas de aseo de sus huéspedes, con su nacionalidad.

A pesar de no emitir juicio alguno, su reseña parecía marcar un 50/50 - crédito @OscuraColombia / X

Pues bien, uno de los últimos grupos en hospedarse en su Airnb fue de bogotanos y, aunque, no emitió ningún juicio, realizó el respectivo “chequeo”, pidiéndoles a sus seguidores calificar el estado actual del inmueble:

“Se retiraron unas personas de Bogotá, Colombia. Se hospedaron, en un principio, cuatro noches, pero por suerte siempre dejo una o dos noches libres entre cada reserva, entonces tenía disponibilidad cuando me escribieron para quedarse una noche más”, precisó, antes de comenzar el recorrido por el “departamento” de apenas tres espacios.

“En el cuarto del servicio todo se ve normal, no dejaron nada en la lavadora. En el refrigerador, dejaron los hielos que estaban disponibles y, además, dos botellas de agua selladas, dos red bulls, una caja de leche de la que tomo. Dejaron pan, los trastes lavados, la estufa salpicada con aceite y el cesto de la basura llena”, destacó, en lo que parecía ser un 50/50 media voz.

Varios bogotanos sacaron pecho por el buen comportamiento de sus conciudadanos - crédito Dado Ruvic & Reuters

En la habitación todo estaba “normal, en el clóset no se les olvidó nada. Todo está en orden y en el baño, el tapete como siempre quedó sucio, también las toallas, pero no dejaron un regalito en la tasa”, admitió.

En suma, lo que normalmente se deja sucio o en desorden se encontraba como esperaba, pero en general se llevó una sorpresa positiva al encontrar que su consumo no solo fue responsable, sino también mesurado.

Y también, lo que podía encontrarse en condiciones óptimas, fue hallado de la misma manera. Una reseña sobre la que varios bogotanos sacaron pecho en las redes sociales, entendiendo que, a grandes rasgos, fueron huéspedes cinco estrellas.

Todo lo que podría haber quedado en condiciones optimas fue cuidado en detalle - crédito Dado Ruvic / Reuters

Aunque, por su puesto, también algunos de los que fueron sumándose a la conversación se mostraron molestos, pensando que podrían haber hecho más o que su arrendatario no tendría porque “exponerlos” en redes, así no brindara datos adicionales, ni realizara comentarios negativos en el video:

¿Cuál sería la finalidad del video? Igual Airbnb te cobra tarifa de limpieza y mal no lo dejaron”, “Estará acostumbrado a que le dejen el apartamento vuelto...”, “¿Uno paga por ir a hacerle aseo a la casa de otra persona o qué?”, “¿Cuándo uno se hospeda en algún lado no viene el aseo dentro del cobro del servicio de alquiler?”. “El man quería encontrar un mierde$%#, pero como somos limpios los rolos se desilusionó”, “Les daría un 9.5 de 10. Dejaron la cama destendida porque se deben cambiar tendidos, pero el apartamento está limpió, quedó muy bien”, “Así somos, aunque resulte extraño para algunas personas en el exterior”, “El solo pide que los califiquemos. Yo les daría un 9; ya que descuidaron algunos detalles antes de la entrega, pero le dejaron dos bebidas y no cuesta nada tender la cama y lavar el tapete del baño. Bien por los rolos”.