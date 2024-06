Clara Chía y Gerard Piqué se estarían preparando para hacer “lo que Shakira no pudo”, según periodista español

Piqué quiere casarse con Clara Chía en breve, y desde España especulan con si esto marcaría un golpe para Shakira, expareja del exfutbolista - crédito Europa Press

La relación entre el exfutbolista Gerard Piqué y Clara Chía sigue bajo el escrutinio público desde que se hizo conocida, a pocas semanas de que se anunciara la ruptura del catalán con Shakira.

La supuesta infidelidad del ex defensa central del FC Barcelona y hoy cabeza de la empresa de producción de eventos deportivos Kosmos con Chía – por entonces una practicante en dicha firma – es algo que en redes sociales no dudan en recordarle a Piqué en cada oportunidad que se presenta. Pese a que la intensidad de los ataques en su contra o en contra de Clara Chía se redujo una vez terminó la racha de sencillos de Shakira atacando a la pareja o a los que fueran sus suegros, la pareja sigue en el ojo del huracán.

Por un lado, Piqué afronta el escándalo de lo que ya se denomina como los Supercopa Files, a raíz de las acusaciones que recaen en su contra por su supuesta participación en un caso de corrupción con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el cual la jueza del caso ya hizo oficial la formulación de cargos alrededor de lo que serían indicios de delitos en la comisión de 4 millones de euros que recibió tras concretarse el traslado de la Supercopa de España para que pasara de jugarse en territorio ibérico a hacerlo en Arabia Saudí para las fases finales.

Por otro lado, la relación entre Piqué y Clara Chía ha pasado por altos y bajos reportados con detalle por la prensa rosa, algo que provocó el distanciamiento de la pareja y los medios de comunicación que siguen sus pasos y ahora están pendientes de que se despeje la mayor duda que existe a su alrededor: ¿Cuándo será la fecha de su matrimonio?

Mientras Piqué estaría seguro de casarse de inmediato una vez reciba el si de su pareja, Clara Chía no estaría interesada en tener hijos, al menos en el futuro cercano - crédito Europa Press

Según se reporta desde España, la boda estaría muy cerca de concretarse, y de ser el caso podría representar un duro golpe para Shakira, que durante los 12 años que vivieron como pareja se negó a subir al altar. “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia”, afirmó durante una entrevista para 60 Minutes en 2020.

El periodista español Roberto Antolín habló del tema durante una entrevista con el programa argentino Mitre Live. Allí expresó que Piqué desea casarse y hacer lo que no pudo con Shakira, algo que aseguró que le generaría una profunda decepción a la cantante. “Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, indicó el comunicador

Antolín expresó que el mayo deseo de Piqué una vez se consume la boda, es tener hijos con Clara Chía, pese a que la joven no tendría intenciones de ser madre en el futuro cercano. “es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas, lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya”, explicó.

Shakira se prepara para la gira de 'Las Mujeres Ya No Lloran' de la que hasta ahora se conocen solo fechas en Estados Unidos y Canadá EFE/ Alicia Civita

Pese a ello, parece que la paternidad es un tema negociable para el exfutbolista, y la posibilidad de una boda es más prioritaria. “Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho, que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido. Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella, si ella le dice sí a la boda, se casan enseguida”, comentó Antolín.

De momento la pareja no se ha pronunciado frente a estos hechos, así como tampoco lo hizo Shakira, que se mantiene concentrada en los preparativos para Las mujeres ya no lloran World Tour, con el que presentará su más reciente producción discográfica. De momento, las únicas fechas confirmadas para 2024 tendrán lugar en los Estados Unidos y Canadá.