Está es la razón del por qué Martha Isabel Bolaños no hizo parte del elenco de la secuela de ‘Betty la fea’

La reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó que no fue invitada para la secuela de ‘Betty, la fea’ -crédito Canal RCN

La secuela de Yo soy Betty, la fea se estrenará el 19 de julio de 2024, como confirmó la plataforma de Prime Video tras una dinámica en sus redes sociales. A pesar del entusiasmo en torno al regreso de esta icónica telenovela, algunos fanáticos se preguntan sobre la ausencia de algunos personajes del elenco original, como Jenny García, conocida como la ‘Pupuchurra’, papel interpretado por Martha Isabel Bolaños.

La décimo octava eliminada de La casa de los famosos Colombia al obtener una votación del 53.21% en su momento explicó a sus seguidores a través de su perfil de Instagram sobre la situación respecto a su participación en la nueva secuela de Betty, la fea.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Martha Isabel Bolaños no participará en la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’ -crédito Canal RCN

La actriz afirmó: “Para la gente que pregunta si voy a estar: No, no fui invitada al proyecto… Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco”. Argumentó que la ausencia de Sofía López, personaje que fue interpretado por Paula Peña, hace que el rol de la ‘Pupuchurra’ pierda relevancia en la trama: “¿Las razones? Yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”.

Otro aspecto que generó tristeza entre los seguidores de la serie es la ausencia de personajes como Catalina Ángel e Inesita, cuyas actrices Celmira Luzardo y Dora Cadavid fallecieron en los últimos años. Sin embargo, otros miembros clave del elenco original, como Ana María Orozco (Betty) y Jorge Enrique Abello (Armando), sí estarán presentes en la nueva producción.

Marta Isabel Bolaños, conocida como la ‘Pupuchurra’, no fue invitada a la secuela de ‘Betty la fea’ de Prime Video -crédito Canal RCN

Martha Isabel Bolaños expresó que, a pesar de no formar parte del proyecto, no guarda rencor y mantiene una buena relación con sus antiguos compañeros de set, además, se mostró emocionada por el nuevo proyecto: “Fue muy lindo verlos, muy lindo. Espero que les vaya muy bien, el proyecto pinta espectacular y bueno, chévere, fue lindo verlos. 23 años y seguimos unidos”.

Según Prime Video, esta nueva etapa explorará la vida de Betty veinte años después de la serie original, enfocándose en su relación con su hija adolescente Mila y los desafíos que enfrenta su empresa familiar. La trama se centrará en si Betty realmente escogió el camino que la haría feliz.

Marta Isabel Bolaños se sinceró en sus redes sociales sobre el motivo de su ausencia en 'Betty, la fea' -crédito redes sociales

En una entrevista para el programa Lo sé todo, la actriz que pertenecía al ‘equipo galáctico’ en el reality explicó que fue informada sobre la decisión de excluir a su personaje del guion: “Mi manager me dijo ‘Marthica, van a hacer la segunda parte de Betty, tu personaje no va’. Yo en ese momento lo acepté al 100%”.

Además de ser conocida por su papel en la serie escrita por Fernando Gaitán, ha destacado en otros conocidos proyectos televisivos, como El Man es Germán, El Capo, Sin senos no hay paraíso y Pasión de Gavilanes. Asimismo, participó en programas como el Desafío 2014: Marruecos las mil y una noches, MasterChef Celebrity y La casa de los famosos Colombia.

La actriz estuvo hasta el top 7 en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito Canal RCN

En este último, la vallecaucana llegó al top 7. Durante la gala de eliminación, los participantes que corrían el riesgo de ser eliminados eran: Martha Bolaños, Alfredo Reyes, Miguel Melfi y Karen Sevillano. Miguel Melfi, obteniendo solo el 0.66% de los votos en su contra: Karen Sevillano con 4.29% de los votos. Tras un largo y tenso silencio, Cristina Hurtado anunció que Martha Bolaños debía abandonar la casa, obteniendo un 53.21 % de los votos, superada solo por Alfredo Reyes, quien obtuvo un 45.32 % de los votos.

Martha Bolaños, a pesar de haber tenido fuertes discusiones con Karen Sevillano, le dedicó palabras de paz en su despedida: “Gracias por ser mis maestros en este reality. Gracias, Karen, me caes bien, dejemos todo acá. Afuera nos vamos a enterar de muchas cosas de lo que en realidad pasó, pero de verdad gracias por esta experiencia”.

Martha Isabel Bolaños fue eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En el momento de la eliminación, la caleña manifestó sentirse tranquila y agradecida: “Estoy contenta, Los planes de Dios son perfectos y me voy en paz”. Esta actitud se mantuvo incluso al salir del cuarto de eliminación, donde al ser preguntada sobre a quién hubiese dejado nominado, respondió sin dudas que a Alfredo Reyes, aunque esta respuesta no tiene implicaciones, dado que el público es el encargado de realizar las nominaciones en la placa.