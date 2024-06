Niño de 4 años desaparecido en Valledupar: nuevas pistas señalarían que pudo haber sido involucrado en rituales

Jhosuar David Mejía Gil fue visto por última vez con su madre - crédito @ValleduparCity/X

Jhosuar David Mejía Gil, un niño de cuatro años, lleva 20 años desaparecido. El 12 de mayo fue visto por última vez en Valledupar; estaba acompañado de su madre, Angélica María Gil Blanco, que fue captada por una cámara de seguridad movilizándose en una motocicleta junto con el menor de edad.

De acuerdo con declaraciones que brindó la madre del niño desaparecido, citadas por el diario local El Pilón, ella estaba en Valledupar haciendo compras con su pareja. Estando en la ciudad, se dirigió a la casa de sus padres, donde estaba su hijo, que, al parecer, le pidió que le hiciera un recorrido en la moto, que no era de su propiedad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Jhosuar David Mejía Gil desapareció el 12 de mayo de 2024 en Valledupar - crédito @AlcaldiaVpar/X y @ValleduparCity/X

Atendiendo a la petición del niño, lo llevó hasta el parque de la invasión, donde halló a otro menor de edad, al que le solicitó el favor de hacer unas compras. “Cuando estábamos en el parque pasó un niño que nunca había visto y le di 200 pesos para que me hiciera el favor de comprarme en la tienda una gaseosa y una papa. Cuando el niño viene de hacer el mandado, mi pareja me llama para decirme que me apure porque teníamos que entregar la moto que era prestada. En ese momento yo me monto en la moto y llegó hasta la esquina que está antes de la casa y nuevamente lo dejo. Ese fue mi error, dejarlo ahí”, relató la mujer.

Desde entonces, no se sabe nada del menor de edad. Las autoridades ya empezaron la investigación y la búsqueda; el 31 de mayo la Policía Nacional visitó la vivienda de la mujer, que está ubicada en el municipio de La Paz (Cesar), para hablar con ella e inspeccionar el lugar. Al revisar el lugar identificaron una zona en la que, presuntamente, se llevan a cabo rituales.

Familiares del pequeño Jhosuar David Mejía Gil piden ayuda desesperada a la comunidad de Valledupar - crédito redes sociales

De acuerdo con las imágenes difundidas por El Pilón, en una de las paredes de la vivienda fueron pintadas tres cruces invertidas de color rojo. También hay un pentagrama y está escrito el nombre “Bellcebu”, que es considerado un espíritu maligno en la religión católica. Se desconoce si estos hallazgos tienen algo que ver con la desaparición de Jhosuar David Mejía Gil; según el medio citado, se cree que el menor pudo haber sido involucrado en algún ritual.

¿Quién es el responsable?

La madre del menor desaparecido aseguró que el padre del niño es el responsable. Argumentó que el sujeto en cuestión la ha maltratado en varias ocasiones y que las personas no lo han señalado como culpable porque se ha mostrado afectado por la desaparición de su hijo.

“Dicen que él no fue porque lo ven llorando, buscando y él dice que ese día estaba trabajando, pero como madre que soy no creo en esas palabras, y más por todo que me hacía y cuando llegaba la policía nada más lloraba y decía que no hacía nada y le creían y se iban, así siempre quedaba yo”, indicó Gil Blanco, citada por El Pilón.

Autoridades visitaron la casa de la madre de Jhosuar David Mejía Gil para indagar sobre su desaparición - crédito Policía Nacional

No obstante, la tía del menor, identificada como Yamile Blanco, aseguró que la mamá es quien debe responder ante las autoridades por Jhosuar David, teniendo en cuenta que fue la última persona que estuvo con él. En conversación con Portal Enlace, indicó que la mujer no ha sentido afecto por su hijo en ningún momento. “Nunca ha querido al niño, está con mi hermana desde los ocho meses”, aseveró la familiar al medio citado.

Por su parte, José Mariano Mejía, padre del menor, aseguró al Seminario La Calle que no tiene nada que ver en la desaparición del niño, que ha estado bajo el cuidado de sus abuelos porque, al parecer, ellos no tienen los recursos económicos para mantenerlo. “En ningún momento ella me entregó el niño, que si ella lo tiene, que lo entregue, porque los papás de ella están sufriendo mucho por ese niño”, añadió.