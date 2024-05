El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se defendió ante la Corte Suprema de Justicia: “Yo nunca he dado una orden ilegal”

Ministro del Interior ya le confirmó al magistrado Farfán su asistencia - crédito mininterior/Instagram

El Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llegó en la mañana de este viernes 31 de mayo hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia en el norte de Bogotá a rendir testimonio presencial en la investigación preliminar contra Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.

Esta comparecencia se da en medio de la investigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). Velasco ya notificó su asistencia personal al magistrado Francisco Javier Farfán, encargado del caso.

Una vez terminada la diligencia, el ministro Velasco dio declaraciones a los medios en las que se defendió de los señalamientos en su contra por el escándalo de la Ungrd. “Yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien y pues es entorno a eso que se presentó esta diligencia, pregúntele a Olmedo López que es como lo he dicho varias veces un león ante los medios por lo loco, pero al mismo tiempo es un ratoncito por lo silencioso ante la justicia”.

De acuerdo con el ministro Velasco, él nunca ha dado una orden ilegal - crédito cortesía Ministerio del Interior

El porqué de la investigación

La investigación se originó tras las declaraciones de Sneyder Pinilla a la revista Semana, donde afirmó haber entregado aproximadamente cuatro mil millones de pesos a Name y Calle. Este pago estaría relacionado con la firma de un contrato para la compra de 40 carrotanques en octubre de 2023.

El caso también ha implicado la declaración del director nacional de inteligencia (DNI), Carlos Ramón González. Están pendientes los testimonios de Carlos Alberto Carrillo, actual director de la UNGRD, y de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Ortiz fue señalada por Pinilla como la “mensajera” de Name en el caso de las maletas con dinero.

El magistrado Farfán ha ordenado inspecciones judiciales en las sedes de la Ungrd para obtener información sobre los contratos de los carrotanques destinados a La Guajira. Adicionalmente, se realizará una visita a las oficinas del Congreso de la República para obtener certificaciones de fuero de Name (Alianza Verde) y Calle (Partido Liberal).

Según las revelaciones realizadas por Pinilla a Semana, la entrega del dinero ocurrió tras la firma de un contrato controvertido que ha puesto en la mira a altos cargos del Congreso. Estas investigaciones buscan desentrañar la corrupción en la gestión de desastres, un área crítica para la seguridad y el bienestar de la población.

El exdirector de la Ungrd Olmedo López también mencionó en sus denuncias al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco - crédito @mininterior/X - Ungrd

Además, la Corte Suprema de Justicia se encuentra evaluando la situación jurídica de varios congresistas, tras las declaraciones de Sneyder Pinilla y el exdirector de la Ungrd, que afirmó haber entregado sumas significativas de dinero a altos funcionarios del Congreso. Según esta información, la Corte deberá decidir si inicia un proceso formal o archiva el caso.

En un desarrollo reciente, la Corte Suprema solicitó a la Procuraduría General información acerca de las investigaciones disciplinarias relacionadas con este caso de corrupción. En paralelo, se iniciaron acercamientos con la fiscal general para consolidar el desarrollo armónico de las investigaciones.

El abogado Jaime Lombana, defensor del senador Iván Name, ha declarado que posee todos los elementos necesarios para desestimar las acusaciones realizadas por Pinilla. Lombana defiende que “son unas declaraciones que queremos controvertir y demostrar que ese dicho no corresponde a la verdad”.

Por su parte, Name aseguró que siente “sombras, pero no ocupan el firmamento del Senado. Me ocupan a mí y por eso no puedo contaminar con ese discurso sobre temas judiciales al Congreso de Colombia”, añadió que la justicia deberá decidir en su caso, teniendo en cuenta que es “un senador de menor cuantía electoral”.

Pinilla aseguró que entregó tres mil millones de pesos en efectivo a Iván Name y Andrés Calle. En una entrevista con Semana, el exdirector de la Ungrd ratificó estas entregas, detallando que específicamente eran “3.000 para el presidente del Senado (Iván Name) y 1.000 para el presidente de la Cámara (Andrés Calle)”. Olmedo López, exdirector de la Ungrd, también confirmó estas transacciones, diciendo: “fui yo quien asistió a las reuniones, fui yo quien atendió a los congresistas”.

Sneyder Pinilla le solicitó un principio de oportunidad a la Fiscalía, sin embargo, se presume que no tendrá inmunidad total - crédito captura de pantalla redes sociales

Las reuniones descritas por López y Pinilla habrían sido de carácter privado, donde Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones del Gobierno Petro, habría participado como mensajera entregando el dinero. “Fui yo quien asistió a los desayunos, fui yo quien atendió a la mensajera”, reiteró López.

Esta situación crítica ha llevado a que tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla sean citados ante la Fiscalía General la próxima semana para rendir interrogatorio y presentar sus pruebas. Este paso es crucial para determinar si se otorga el principio de oportunidad en este contexto de corrupción.

Lombana, abogado defensor de Name, indicó que se encuentran preparados para contradecir la versión de Pinilla, reforzando que “hay otras verdades que esos señores no han dicho”. La defensa se centra en desmontar las acusaciones, argumentando que las declaraciones no se alinean con la realidad de los hechos.