Le vaciaron la cuenta de Daviplata: esta es la nueva estafa por supuestos operadores de Claro

Una nueva modalidad de estafa se conoció gracias a la denuncia que hizo una ciudadana y se viralizó a través de las redes sociales. Supuestos trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Claro serían los responsables del hurto.

La ciudadana, que se identificó con el nombre de Iris, aseguró que luego de recibir una llamada que no dejó a la vista ninguna sospecha, los criminales ingresaron a su dispositivo y tuvieron acceso a sus cuentas bancarias.

Los supuestos operadores, de acuerdo con la denuncia, le vaciaron la cuenta de Daviplata, además de borrar toda la información del dispositivo.

Según explicó la mujer, la supuesta trabajadora de Claro le mencionó varios datos personales como su nombre completo, número de identidad y correo electrónico. Eso le generó confianza y por eso procedió a continuar con la llamada.

“El día de ayer me llamó una asesora de la empresa de Claro. Me dice: buenas tardes, señora Iris, mi nombre es Sandra Suárez, soy asesora comercial de Claro, llamaba a preguntarle si ha tenido algún problema en la señal”, inició el relato de la víctima.

En la comunicación le preguntaron si había estado presentando alguna falla con la señal. Ante su respuesta positiva, le solicitaron ingresar a un enlace que le enviarían, supuestamente para actualizar el teléfono a la red 5G y de esa manera solucionar el problema.

“Ella me decía: yo no le voy a pedir datos, porque yo tengo todos los datos acá, su nombre es tal, sus apellidos, su número de teléfono, su número de la cédula, su correo electrónico, todo me lo dijo al pie de la letra, entonces ya me generó confianza”, relató la mujer.