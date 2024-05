Senador del Pacto Histórico reconoció falta de ejecución en proyectos: “Me da vergüenza. Por eso, no voy a mis regiones”

Paulino Riascos, el senador del partido ADA, afirmó que 'no tiene cara' para aparecerse en el Cauca, por la poca gestión en proyectos vitales - crédito Colprensa.

La ejecución presupuestal en el Gobierno de Gustavo Petro sigue siendo una de las preocupaciones, no solo de diferentes sectores económicos, sino también de los mismos representantes a Cámara y congresistas, a quienes en sus regiones de origen esperan gestiones de fondo que solucionen problemáticas que prometieron ayudar a resolver.

De acuerdo con el informe Ejecución Presupuestal de inversión: un panorama gris, que dio a conocer el Centro de Estudios Económicos Anif, en abril de 2024, demostró que durante el primer trimestre del año en mención hubo solo un 9,3% del 25% de ejecución esperada, representado 15,9 puntos de diferencia.

De acuerdo con un informe de Anif, en el primer trimestre de 2024 hubo una ejecución del 9,3% - crédito Luisa González/REUTERS

Este panorama esta siendo percibido, incluso, desde la bancada del Pacto Histórico, pues en casos como el de Paulino Riascos, senador oriundo de López de Micay (Cauca), es poca la gestión en obras e infraestructura que ha podido llevar a su departamento, aún cuando, según él, solo es labor y voluntad del Gobierno Petro: “No existe hoy una obra en marcha para decir que nuestro gobierno le está cumpliendo a la gente”, dijo en entrevista con Semana.

“Este es un Gobierno al que le hemos dado desde el proyecto político las facultades a partir de la aprobación del Plan de Desarrollo, que tiene el 80% el querer del señor presidente, hemos confiado en la visión de país que le prometimos a los colombianos. Es lo que estamos apoyando hoy. Creímos en el proyecto político del Gobierno, pero hoy si me pregunta si tenemos afectación en la baja ejecución, desde luego”, indicó el senador de la colectividad Alianza Democrática Amplia (ADA).

Paulino Riascos afirmó que se trata de un 80% de "querer" del presidente para avanzar con lo prometido para regiones olvidadas del Cauca - crédito Vannessa Jimenez/REUTERS

De hecho, Riascos afirmó en la entrevista citada, que le da pena aparecerse en su tierra natal, debido al panorama complejo que enfrenta para adelantar muchas de las promesas que realizó durante campaña:

“Seguimos en espera de la ejecución de la política pública en las diferentes esferas (...) No voy a las regiones porque me da vergüenza de estar en este escenario y no poder ayudar como partido político con nuestra gestión a que una obra se materialice. Me da vergüenza. Por eso, no voy a mis regiones”, enfatizó.

El parlamentario habló de algunos proyectos que están sobre el papel, pero no han podido ser materializados, los cuales son fundamentales para el avance en la región que representa, por ejemplo, un hospital de tercer nivel y campos universitarios para la Costa Pacífica, en Guapi del que, según él, “no hemos arrancado con las obras”.

Uno de los proyectos pendientes es la construcción de un hospital de tercer nivel en Guapi - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

“También hay necesidades en López de Micay, en Zaragoza, se están derrumbando las casas, no desde este Gobierno, desde el pasado he gestionado un muro de contención para el pueblo. Un colegio se está yendo al agua”, complementó Riascos al medio mencionado, y agregó que se trata de muchas necesidades que no se están atendiendo, especialmente en estas zonas olvidadas del país: “Da impotencia que estando uno en este escenario (Congreso) y no poder resolverle una situación de fondo a su pueblo”.

El senador afirmó que su caso no es aislado, pues “muchos compañeros del Pacto Histórico están preocupados porque no han podido hacer nada en su región. No revelaré nombres, pero hay preocupación de muchos”, puntualizó.

El senador del Pacto Histórico aseguró que se trata de un sentimiento compartido con otros congresistas de la misma colectividad - crédito Colprensa

Cabe recordar que el partido ADA es uno de los que conforman la colectividad Pacto Histórico, con la que fue elegido el presidente Gustavo Petro. A pesar de este claro arraigo al Gobierno, ADA, según Riascos, no se ha sentido incluido ni siquiera a las reuniones de bancada, ni mucho menos en los encuentros reservados con el mandatario de los colombianos:

“No tengo respaldo del Gobierno, sigo haciendo reclamaciones justas, tengo que decir que hoy, a raíz de los debates que han venido aconteciendo, hemos hablado con algunos funcionarios, les he dejado claro que no cambiaré mi forma de opinión. Seguiré apoyando el proyecto político, cuando tenga que opinar lo haré independiente de lo que piense el Gobierno”, aseveró a Semana.