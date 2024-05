El día que Mamá Vila, la mamá de Diomedes Díaz, casi muere por una bala perdida

La madre del Cacique de La Junta sorprendió a todos cuando se infomó de la bala perdida que había caído en su casa - crédito Colprensa / Captura de pantalla

El fallecimiento de Elvira Maestre, conocida como ‘Mamá Vila’ y madre del legendario cantante del vallenato Diomedes Díaz, sigue generando la reacción de los fanáticos que lamentaron la pérdida de la inspiración del Cacique de La Junta.

Sin embargo, su fallecimiento en la Clínica Cesar a causa de problemas respiratorios, también dio espacio para recordar grandes anécdotas de la mujer de 87 años que se ganó el corazón de los vallenateros. Una de ellas fue cuando casi pierde la vida por cuenta de una bala perdida, mientras se encontraba descansando en su casa en Valledupar.

El hecho ocurrió en la noche del domingo 6 de noviembre de 2022 en el barrio San Joaquín, una zona que se ha convertido no solo en un espacio residencial, sino también en un punto de interés turístico debido a la familia Díaz Maestre.

La noticia fue entregada por uno de los hermanos del cantante Diomedes Díaz - crédito @LudysOvalle/X

Élver Díaz, uno de los hijos de Elvira Maestre y también cantante y compositor, compartió a través de un video la crítica situación. Según su relato, Mamá Vila y otra joven que la acompañaba permanentemente “estaban sentadas en la sala hablando tranquilamente”, cuando de repente un “ruido muy extraño” interrumpió la tranquilidad de la conversación. Cuando intentaron indagar lo que había ocurrido, se encontraron con una bala que había perforado el techo de cemento de la vivienda, que cayó a escasos dos metros de donde ellas se encontraban.

“Gracias a Dios. Estamos con Dios todo el tiempo, anoche aquí donde la vieja Elvira cayó una bala (...) ella estaba sentadita aquí en esta parte de aquí donde ella se sienta y cayó una bala como a las 9:30 (de la noche). Vean una bala perdida, pero como estamos con Dios, la vieja Elvira fue salva”, expresó Elver Díaz.

De hecho, Mamá Vila apareció en las redes sociales días después para contar cómo sucedieron los hechos que poco acaban con su vida, justo en el momento en el que se disponía a dormir por recomendación de su cuidadora.

Elvira Maestre descansará junto a su hijo Diomedes Díaz en el cementerio de Valledupar - crédito @mama.vila/Instagram

“Me dijo María Vicenta, la que me cuida, ‘vea señora Elvira, ya es hora de meternos pa’ adentro, ya van a ser las 9:30′ - ¿a dormir? - No, a acostarnos, ahí despierta, pa no estar en la sala“, se le escuchó decir a la progenitora de Diomedes en un video.

Por su parte, Elver Díaz no dudó en señalar la problemática mayor que representa este tipo de incidentes, no solo para su familia sino para la comunidad en general. “Es preocupante la irresponsabilidad de algunas personas que hacen disparos al aire sin tener en cuenta lo que puede ocasionar”, afirmó en su momento a El Tiempo.

Sin embargo, el angustiante momento no fue impedimento para que la famosa mujer siguiera con su actitud radiante en compañía de sus nietos, quienes la acompañaron noche tras noche en la sala de la popular vivienda que en las últimas horas se volvió el escenario de honras y arreglos florales como agradecimiento por traer al mundo uno de los representantes más importantes del ritmo vallenato.

Entretanto, las honras fúnebres de Elvira Maestre ya se adelantan en la ciudad de Valledupar. Según informaron medios locales, su cuerpo permanecerá en la sala de velación número 2 de los planes exequiales Ecce Homo en la antigua funeraria La Esperanza, donde permanecerás hasta el jueves 16 de mayo, cuando será llevado a la casa museo la casa museo de la familia ubicada en el barrio San Joaquín para adelantar una eucaristía.

Finalmente, sus restos descansarán junto a los de su esposo, Rafael María Díaz, su hijo Diomedes Díaz y su nieto Martín Elías, en el cementerio Santo Ecce Homo, que es un punto obligatorio de encuentro para los seguidores del legendario cantante de éxitos como Mi primera cana y Los recuerdos de ella.