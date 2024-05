Conductor de bus devolvió $1 millón a pasajera que los había olvidado en su vehículo: todo quedó en video

Entre lagrimas, la mujer agradeció el gesto del conductor - crédito @colombiaoscura / Instagram

El segundo puente festivo de mayo (2024) terminó de la mejor manera para una mujer en Santa Marta que, tras haber olvidado un millón de pesos en un bus intermunicipal, fue contactada por el conductor para efectuar la devolución del dinero.

El reencuentro entre pasajera y conductor se dio la mañana del lunes 13 de mayo y fue registrado por los demás miembros de la terminal de transportes de Santa Marta que, entre aplausos, celebraron los valores de su compañero.

“Gracias, señor, gracias. Se merece un ángel y el más mejor de Dios. Ay madre, gracias. No saben cuánto me dolió”, comentó la mujer con lágrimas en los ojos, pues habría dado por perdido su dinero tan pronto como notó que no estaba en sus bolsillos.

Entre lagrimas, su propietaria agradeció el gesto - crédito @colombiaoscura / Instagram

Al bajarse del bus, por segunda vez, con su dinero en mano, otros conductores le dijeron que no tenía de que preocuparse, pues, a pesar de las constantes denuncias por hurto, en la terminal los trabajadores se encuentran atentos a los paquetes o valijas que pudieron haber sido olvidados por los pasajeros: “Señora, se lo merece. Acá no se pierde nada, mi amor”.

Como era de esperarse, el conductor recibió múltiples halagos por parte de los demás trabajadores de la terminal: “Buena, compañero. Se le felicita, hermano”, pero también de cientos de usuarios en redes sociales que llegaron a cruzarse con la pieza mientras navegaban por Internet.

“Muy lindo y todo, pero debería pasar como algo del cotidiano”, “Pobre mujer... como lloraba. Seguramente reunió con mucho esfuerzo ese milloncito”, “Que bueno es saber que aún existen personas honestas”, “Todo o que uno haga de buena voluntad, la vida se lo retribuye”, “Bien hecho, ese es el deber ser”, “Ojalá más de uno siguiera su ejemplo”, “Señores como este se cuentan con los dedos hoy día”, son algunos de los comentarios.

Recibió $5 millones de más en una ventanilla bancaria, pero no dudó en regresar el excedente

Un insólito incidente se registró en Envigado, Antioquia, a mediados de abril del 2023, cuando Gonzalo Montoya Chalo recibió el doble del dinero solicitado en una ventanilla bancaria. El hecho ocurrió cuando Gonzalo realizó un retiro por cinco millones de pesos y, por error, le entregaron el doble, es decir, diez millones de pesos.

Una vez empacó el dinero, Gonzalo se dirigió a otra entidad bancaria para realizar el deposito por cinco millones, pero al llegar uno de los funcionarios de la entidad revisó el efectivo y se percató del excedente, informando a Gonzalo que le habían entregado cinco millones de pesos adicionales.

La cajera logró mantener su trabajo con la decisión de Gonzalo - crédito X

Ante semejante situación y considerando la posibilidad de que la cajera responsable del error pudiera enfrentarse a problemas en el trabajo, Gonzalo decidió devolver el dinero. “El mensaje que quiero transmitir es que todos debemos actuar de la misma manera. No debemos abusar de las situaciones que se puedan presentar”, insistió durante una entrevista concedida a Noticias Caracol.

Su acto de honestidad fue reconocido de inmediato por la cajera, que, sorprendida, agradeció profundamente la devolución del dinero. “Para ella es algo muy significativo, pues la devolución de cinco millones, que es una suma muy importante, es representativa para cualquier persona”, agregó Gonzalo.

Un funcionario de otra entidad bancaria notó el excedente en efectivo - crédito Colprensa

Tras la devolución, el banco ha quedó al tanto del error, pero aun así decidió pasar por alto lo ocurrido, agradeciendo que no pasara a mayores. El que Gonzalo haya actuad de buena fe no solo le evitó inconvenientes a la cajera, también una pérdida considerable en la sucursal bancaria.

De ahí que, basado en su experiencia, el paisa hiciera un llamado a la honestidad, invitando a otros a actuar con la misma transparencia en situaciones similares.