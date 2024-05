Con video denuncian a pervertidos que acosaron a una mujer en Bogotá

Las imágenes de la agresión en contra de la mujer han desatado indignación - crédito Procuraduría General de la Nación

El acoso, en cualquier forma, es un acto condenable que no encuentra justificación bajo ninguna circunstancia.

Precisamente, las redes sociales han visibilizado un incidente que ocurrió en el suroccidente de Bogotá, en la zona de Villemar, en la localidad de Fontibón.

La señalada víctima decidió publicar su testimonio y el video del suceso, evidenciando no solo el acoso inicial, sino también la escalada de violencia que involucró insultos, agresiones físicas y el presunto uso de un arma blanca.

De acuerdo con el video y la denuncia de la mujer todo se habría originado cuando sujetos desconocidos comenzaron a realizarle comentarios soeces y morbosos; esta situación generó que los acompañantes de la mujer reaccionaran, produciendo una violenta reacción en los señalados acosadores sexuales.

“El día de ayer mi familia y yo nos dirigíamos a un restaurante de la zona, íbamos caminando y estos sujetos me acosaron desde un camión diciéndome cosas morbosas, mi hermano y mi papá les reclaman, a lo que ellos deciden seguir discutiendo y bajarse del camión, cómo se ve en el video me insultan diciéndome “abrace perra”, a lo que mi papá y mi hermano reaccionan, ellos empiezan a agredirse físicamente y se van a los puños, en un momento yo intervengo porque tenían entre cuatro personas a mi papá (...) corro hacia donde está mi papá tirado en el piso, mientras sucedía todo esto, el tipo de camiseta gris saco un puñal del cual ni yo me percato en el momento, lastimosamente en el video solo se alcanza a ver cómo tiene dos estuches a los lados, uno para el celular y otro para el puñal (SIC)”.

Impactantes imágenes de la trifulca desatada tras los presuntos acosos de los sujetos evidenciados en el video - crédito @nacional_memes/X

El acoso callejero es una forma de violencia de género que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas. En este caso, el acoso verbal fue el detonante de una serie de eventos violentos que pusieron en riesgo la integridad física de varios involucrados.

La mujer concluyó que todos terminaron en un Centro de Atención Inmediato CAI debido a la colapso formado; de acuerdo con su testimonio, al final tuvieron que conciliar agresores con agredidos para poder salir de la estación de Policía. La víctima concluyó que hizo pública la denuncia para presentar el caso y evidenciar el maltrato de los sujetos reseñados en el video.

“Terminamos mi familia, el señor de gorra y el de la camiseta gris en el caí de Villemar, dónde iban a judicializar a mi hermano porque ellos pretendían denunciarlo por lesiones personales, mi papá decide llegar a una consolación para que no se lleven a mi hermano, a todo esto en el momento de la requisa al tipo no se le encuentra el puñal sólo el estuche porque lo tiro en el camino, las únicas pruebas son este video por eso lo comparto con ustedes. Les quiero recordar que el ACOSO no es justificable en ningún caso (SIC)”.

Este incidente, desafortunadamente, subraya la persistencia del acoso y la violencia en los espacios públicos, y cómo estos actos no solo afectan a las víctimas directas, sino que también involucran a sus familias y a la comunidad en general. La difusión de este testimonio no solo busca justicia para los involucrados, sino que también pretende generar conciencia sobre el acoso y sus repercusiones.

El arma no fue encontrada en la requisa, solo el estuche - crédito John Paz/Colprensa

Es esencial que como sociedad se promueva una cultura de respeto y tolerancia, donde actos como el acoso sean inaceptables. La educación, tanto en el hogar como en instancias educativas, juega un papel fundamental en la construcción de valores que condenen cualquier forma de violencia.

Además, debe incentivarse la denuncia y el uso de los canales legales para reportar estos incidentes, asegurando a las víctimas un entorno seguro para hacerlo. La respuesta de la comunidad y de las autoridades frente a estos actos determina la efectividad de las medidas tomadas para combatir y prevenir el acoso en todas sus formas.