Quién es Diana Ángel, la reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Diana Ángel es la nueva eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' y esta es parte de su trayectoria

Probablemente, una de las producciones por la que es recordada es por el importante papel que tuvo en la serie Francisco el matemático, pero la también cantante, además, estuvo en novelas como Clase aparte, Todos quieren con Marilyn y La hija del mariachi. Diana Ángel, la más reciente eliminada de La casa de los famosos ha mezclado su gusto por la actuación con otra de sus pasiones, el canto.

De acuerdo con información que reposa en Proimágenes, Diana Ángel estudió artes musicales en la Academia Superior de Artes de Bogotá y actuación en el Taller Integral de Gravi. Desde hace varias temporadas forma parte del show Mujeres a la plancha, en el que ha demostrado que su voz también es objeto de admiración, lo que la llevó a grabar junto a César Mora el tema Canela.

Diana Ángel se destaca en el campo de la actuación y la música, formando parte de la producción Mujeres a la plancha en teatro - crédito Colprensa

En 2019, después de un arduo trabajo de promover la aprobación de La ley del actor en el Congreso de la República, Ángel se graduó junto a otros 35 colegas como maestro de arte dramático en alianza con la Universidad de Antioquia y la Academia de Artes Guerrero.

Algunas de las producciones en que trabajó

“Siempre bruja”

“Salvador de mujeres”

“La hija del mariachi”

Diana Ángel durante su actuación en la novela "La hija del mariachi" del Canal RCN - crédito Pinterest

“Francisco el Matemático”

“María Bonita”

“Prisioneros del amor”

“Los graduados”

“Metástasis”

¿Qué pasó con su matrimonio?

Semanas antes de ingresar –enero de 2024– a La casa de los famosos Colombia, la actriz y cantante confesó que decidió ponerle punto final a la relación que sostenía con Rafael Hernández, padre de su hijo Damián.

“Me casé cuando tenía 28 años, y cuatro años después me separé. Teníamos muchos problemas y había muchas cosas que ya no nos unían, así que cada uno se fue para ser feliz. Nos queremos mucho y somos muy amigos”, expresó en una entrevista con Cromos. En otro medio de comunicación, Ángel aseguró que su ahora expareja tenía muchas inseguridades, lo que la motivó aún más a dar por terminada esa relación.

Damián Maldonado, hijo de Diana Ángel, fruto de su matrimonio - crédito @dianaangel01/Instagram

En su cuenta de Instagram donde acumula más de 395.000 seguidores, Diana Ángel mantiene actualizados a sus seguidores sobre los diferentes proyectos en los que trabaja. Además, también ha sido blanco de críticas debido a su expreso apoyo al presidente Gustavo Petro, lo que le ha costado que su trabajo sea cuestionado buscando su propio beneficio.

Sobre Petro, qué más dijo la actriz

Sin embargo, a finales de enero de 2024 dejó clara la desilusión que siente con el Gobierno nacional. Esto, en medio de una entrevista que tuvo con el programa La sala de Laura Acuña en el que afirmó que no volvería a votar por Gustavo Petro.

“Siento que he sido muy ingenua, porque a mí no me ha pagado nadie, pero uno cree lo que le dicen, y cuando uno cree en algo, espera que lo cumplan. Y, de repente, nada se cumple y uno empieza a decir: ‘¡Qué tristeza que haya puesto la cara y no cumplan lo que dicen!”, aseveró en su momento.

La actriz Diana Ángel expresó su apoyo a la campaña de Gustavo Petro para la Presidencia de Colombia 2022 - 2026 - crédito @dianangel01/Instagram

La cantante le dijo a la presentadora que en la actualidad ha optado por ser más tranquila y asertiva con sus publicaciones, ya que comprendió que en algunas ocasiones las redes sociales se convierten en un escenario hostil.

“Hay peleas que no me paso, ya entendí muchas cosas, pero me iba de frente con todo. Con la lucha por la población Lgbtiq+, con la política, organizamos un sindicato de actores para luchar por los derechos laborales… En un país como este, hay que saber qué peleas casar y cómo uno puede ir con su opinión más tranquila, menos agresiva, más racional”.