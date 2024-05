Luis Díaz estaba “destrozado” en Europa cuando Mane Díaz estaba secuestrado, reveló su madre

El padre del jugador de la selección Colombia fue retenido por miembros del ELN un día antes de las elecciones regionales de 2023 - crédito FCF

Sin duda alguna, el secuestro del Mane, padre de Luis Díaz, fue uno de los hechos más noticiosos en el país, así como en el mundo entero, el año inmediatamente anterior. El ser querido del futbolista colombiano fue retenido por integrantes del ELN en su natal Barrancas, La Guajira, el 28 de octubre de 2023, en medio de un operativo en el que también fue detenida la madre del jugador, Cilenis Marulanda.

La mujer fue liberada horas después de la primera intervención de los delincuentes. Sin embargo, el calvario de la familia Díaz se extendería por varios días más, puesto que el Mane permaneció en poder de los criminales durante poco menos de dos semanas, tiempo en el que el atacante colombiano afrontó un panorama oscuro desde Liverpool, ciudad en la que reside actualmente.

Frente a ello, la madre del exJunior entregó algunos detalles inéditos en La Red, en los que reveló además que ella afrontó algunas complicaciones de salud en medio del tiempo en el que su esposo permanecía secuestrado.

Cilenis Marulanda manifestó que, desde Inglaterra, Lucho estuvo muy atento a la situación e incluso mostró preocupación por el estado anímico de su madre. Esto, en medio de un periodo en el que él, aseguró su progenitora, estaba “destrozado”.

“Para mi Luis fue muy duro, estaba muy destrozado allá en Inglaterra, cuando estábamos tan lejos. Él me decía “ahora yo por acá, sin poderte dar esa voz de apoyo, de poderte abrazar, darte ánimos, de que a mi papá no nos lo van a dar”. Me llamaba, todo el día se la pasaba preguntándome «mami cómo te sientes, cómo vas», porque a mí se me subió la presión por esa situación”.

Cilenis Marulanda fue liberada pocas horas después de la arremetida de los criminales - crédito @Cilemismarulandamolina/Instagram.

La situación llegó a un punto tal que la mujer no podía comer debido a la presión que registraba en ese momento. Incluso, según explicó, los especialistas indicaron que ella estuvo cerca de sufrir un infarto mientras que su esposo permanecía en cautiverio.

“Él (Luis Díaz) me decía que me calmara, que comiera, porque a mí no me daba hambre, no me daba nada; Luis sabía que me iba a enfermar y ahí fue cuando se me disparó la presión. De vaina no infarté, me dijo a mí el médico”.

Cilenis Marulanda afrontó múltiples problemas de salud en medio del secuestro de su esposo - crédito Leo Carrillo/ AP

Cómo se registró el secuestro de los padres de Luis Díaz

El secuestro se registró en la tarde del 28 de octubre de 2023 cuando el Mane Díaz se movilizaba junto a su esposa, Cilenis Marulanda, a bordo de una camioneta de su propiedad. Los padres del futbolista fueron increpados por hombres que se movilizaban en motocicletas y los tomaron como rehenes dentro de su propio vehículo.

Rápidamente, las autoridades colombianas intentaron rescatar a las dos personas con un plan candado en zonas aledañas a Barrancas. De esa forma, se registró la liberación de Cilenis Marulanda, que fue abandonada dentro de la camioneta.

El secuestro se registró en la tarde del 28 de octubre de 2023, un día antes de las elecciones regionales - crédito Jesús Aviles/Infobae

La madre de Luis Díaz reveló que durante el escape de los criminales una de las llantas del vehículo estalló, motivo por el que decidieron dejarla, priorizando el secuestro de su esposo. Así las cosas, luego de múltiples versiones durante algunos días, desde el ELN confirmaron, en la mañana del 2 de noviembre, que ellos tenían en su poder al padre del talentoso futbolista.

No obstante, no fue hasta 12 días después, el jueves 9 de noviembre que, en medio de múltiples polémicas, una delegación humanitaria, conformada por integrantes de las Naciones Unidas, monseñor Francisco Antonio Ceballos y el obispo de Riohacha, se desplazó hacia la Serranía del Perijá, en La Guajira a encontrarse con Díaz y sus captores para que se confirmara finalmente la liberación del hombre de 56 años.