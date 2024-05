Acopi insiste en que se suspenda el debate de las reformas sociales y alega falta de concertación con el Gobierno

Presidente de Acopi propone suspender los debates de las reformas sociales - crédito Colprensa

El escándalo que ha dejado las declaraciones de Sneyder Pinilla, relacionadas con los presuntos actos corruptos provenientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dibujó un panorama aún más complicado para las reformas que se discuten en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República.

Tanto así que el presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rodolfo Correa, fue uno de los promotores de que se suspendan los debates, en tanto no se aclaren los intereses oscuros que estarían detrás de los proyectos, en caso de que se aprueben.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Respetamos mucho al presidente y la institucionalidad de la República. Esta propuesta que hacemos nosotros no tiene otro propósito distinto y objetivo al de procurar transparencia y, por supuesto, participación e inclusión en las reformas que nos terminan afectado”, dijo Correa a Blu Radio, en respuesta a las declaraciones del presidente Petro sobre la petición de Acopi: “Saben perfectamente que un solo día de aplazamiento derrumba la reforma pensional. Deberían ser claros, más bien. ¿Usan un corrupto para derribar las reformas?”, declaró el mandatario.

Trino de Gustavo Petro en contra de Acopi - crédito captura de pantalla

En diálogo con el medio citado, Correa afirmó que buscan trabajar “armónicamente” con el Gobierno, evitando tener relaciones negativas, “queremos contribuir desde la independencia”, agregó.

Sin embargo, el líder del gremio empresarial añadió que no han percibido una receptividad por parte del Gobierno, que los incluya en la toma de decisiones sobre las reformas que los involucra, especialmente la laboral: “Que nos escuchen, no han concertado con nosotros, nosotros somos los destinatarios y tenemos un principio fundamental en Acopi que es, ‘Nada por nosotros, sin nosotros’”.

El recién nombrado presidente de Acopi quiere dialogar con el Gobierno para discutir puntos de la reforma laboral - crédito @RodolfoCorreaV/x

Adicionalmente, se refirió a su propuesta que para algunos resulta más política que objetiva: “Nosotros no somos un partido político, por lo tanto, ni hacemos oposición, ni hacemos Gobierno. Nosotros solo defendemos los intereses de los micro y medianos empresarios, y si estas reformas nos están afectando, queremos que se hagan de forma legal y transparente”.

Asimismo, el líder gremial expuso algunos reparos de la reforma laboral: “Queremos dejar claro que no se puede construir una reforma laboral para las empresas y los empleados del siglo XIX o del siglo XX, nosotros tenemos que construir una reforma laboral para la realidad socioeconómica del siglo XXI”, anotó correa, enfatizando en aspectos como la jornada laboral, las licencias de maternidad y paternidad, y los contratos a término indefinido: “Las nuevas generaciones ni siquiera quieren tener un trabajo fijo o una jornada laboral fija”, puntualizó en la entrevista citada.

Es de recordar que el lunes 6 de mayo, una vez se conocieron las declaraciones de Pinilla, Correa propuso, a través de un video publicado en sus redes sociales, que se debía suspender el debate de las reformas: “Convocaré hoy a junta extraordinaria de gremio para proponer que desde el empresariado se le solicite al Gobierno y al Congreso que se suspenda inmediatamente el trámite de las reformas legislativas que actualmente avanzan, hasta que se aclare si es cierto o no lo que se está denunciando”.

El presidente de Acopi aseguró que pedirá que no se tramiten las reformas de Petro en el Congreso - crédito Acopi

Y complementó: “Un hecho como este es cuestionable para cualquier Gobierno, sin importar su ideología. El deber nuestro como gremio es exigir que las reformas legislativas que afectan al sector empresarial se adelanten con absoluta transparencia y respeto por la ley”.

Por último, el presidente de Acopi enfatizó en que no busca que las reformas se hundan en el Congreso como lo insinuó el presidente Petro: “El escenario ideal no es el hundimiento de nada, sino el de la construcción colectiva, pensando en el interés general de todos. Nosotros no somos destructores, somos constructores”.