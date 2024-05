Lina Tejeiro destruyó a un exnovio con comentario íntimo: “Es más grande”

La actriz y presentadora bromeó con el tamaño del miembro viril de uno de sus ex, lo que generó risas en el estudio de grabación - crédito @chismescalientescol/Instagram

Sin lugar a duda, Lina Tejeiro se ha destacado en su nueva faceta como presentadora en ViX del aftershow de La casa de los famosos Colombia, al lanzar comentarios al aire que dejan a más de uno despistado. El que algunos recuerdan, cuando se refirió a la relación que sostenían Nataly Umaña y Miguel Melfi en competencia.

Incluso, en repetidas ocasiones, la llanera ha puesto como ejemplo su vida sentimental para sacar uno que otro comentario jocoso en las secciones que presenta de La casa de los famosos Colombia. Así lo dejó en evidencia en otra oportunidad, cuando se despachó en contra de uno de sus exnovios, al afirmar que le ha tocado rehabilitar “gamines”.

La presentadora recibió un picante regalo que recordó el motivo por el que no extraña a sus exparejas - crédito prensa del Canal RCN

Estos no han sido los únicos dardos que ha lanzado la llanera en sus apariciones en ViX, pues en redes sociales también habría enviado algunas pullas a Cristina Hurtado, en medio del supuesto distanciamiento que existe con Carla Giraldo. Tejeiro escribió en el pie de foto en el que aparece con la actriz, la frase: “Mejor ser antipáticamente sincero que ser simpáticamente falso”, lo que prendió las alarmas entre los internautas.

Qué dijo Lina Tejeiro sobre sus exparejas

Recientemente, se viralizó un video en el que aparece Lina Tejeiro acompañada de Roberto Velásquez en medio de la presentación de una de sus secciones. La llanera aparece de pie sosteniendo una caja en sus manos, que contiene un regalo que le habría enviado, aparentemente, una seguidora para autocomplacerse en la intimidad.

Lina Tejeiro «acabó» según dijo Roberto Velásquez a uno de sus exnovios con picante comentario sobre su sexualidad - crédito Noticias RCN

Aunque no reveló el contenido oficialmente, la actriz dio algunas pistas que se trataba de un consolador, debido a los picantes comentarios que lanzó y que salpicó a uno de sus exnovios. En medio de la conversación, aseguró que le gustó que pensaran en ella para el presente que recibió, mientras que confirmó que “llevo año y medio sin nada de nada”.

Y agregó: “Además, esto es más rico porque no molesta, no se enoja, no se va con otra, no me pone los cachos, está perfecto … Y está más grande”, logrando que el set de grabación estalle en risas y provocando que su compañero Roberto Velásquez expresara con contundencia que “lo acabó hijuep*** Lina, lo acabó”.

Lina Tejeiro se despachó contra periodista

A finales de abril de 2024, Lina Tejeiro fue señalada por el periodista Frank Solano de estar sosteniendo un romance con el actor Alejandro Estrada, después de su separación de Nataly Umaña. La llanera reaccionó en redes sociales con un contundente comentario en contra del comunicador, señalándolo de cometer una falta de respeto hacia su buen nombre.

La molestia surgió debido a que en una de las publicaciones de la llanera, el recién divorciado hizo un comentario en el que aseguraba que “ya pedí mi deseo”, haciendo referencia a un romance con la también presentadora.

Lina Tejeiro arremetió y boleteó al periodista que especuló sobre supuesto romance con Alejandro Estrada - crédito @linatejeiro/Instagram

“Les pagan para meterse en la vida de las celebridades, sintiéndose con el derecho a decir lo que sea que se les ocurra para ganar rating, calentar puesto y cobrar el cheque. Qué vergüenza”, comentó Lina, que se cansó de que le inventen noviazgos.

Con respecto a las dudas sobre su posible cercanía con el también presentador Roberto Velásquez, que la acompaña todas las noches en ‘la previa’ y el ‘after show’ de La casa de los famosos Colombia, Tejeiro respondió en entrevista con Eva Rey.

“Somos muy buenos amigos, entre nosotros no hay nada más que eso, acá reforzamos nuestra amistad y nos la llevamos muy bien. De hecho, algo que no sabe la audiencia es que ´le fue la persona que propuso mi nombre para este nuevo reto en el que incursioné en la presentación”, aseguró Lina.