Diana Ángel recordó la pasada visita de ‘Culotauro’: “Sentí un lenguaje corporal muy lejano”

Diana Ángel se mostró decepcionada con el trato de 'Culotauro' en ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La casa de los famosos Colombia, emitido por el Canal RCN y la app Vix, las dinámicas entre los participantes han generado gran interés entre los televidentes del programa, especialmente lo relacionado en las parejas que se han desarrollado dentro del reality.

Una de las ‘parejas’ que captó la atención del público fue la conformada por Diana Ángel, actriz y cantante, y Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’, un destacado comediante. Su cercanía durante semanas alimentó las especulaciones de una posible relación más allá de la amistad, aunque finalizó cuando el humorista salió de la competencia.

La actriz bogotana reveló falta de conexión con Camilo Díaz tras su visita a ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RC

La expectativa por una reconciliación del vínculo entre Diana Ángel y Camilo Díaz se evidenció cuando el comediante regresó al programa a fines del mes de abril, después de haber sido eliminado. Sin embargo, la interacción, para la actriz, no fue como esperaba debido a que sintió que el comediante estuvo lejano de ella.

“Con ‘Culotauro’ lo que me pasó fue que sentí un lenguaje corporal muy fuerte, muy lejano, o sea, si hubiera sido al revés, lo que pasa es que uno no puede esperar lo que el otro haga, yo por lo menos hubiera tenido un contacto mínimo, ¿me entiendes? Yo te hubiera dado las manos, yo te hubiera cogido la cara, lo que sea”, expresó Diana sobre el encuentro durante una conversación con Ornella Sierra, señalando la falta de contacto mínimo que esperaba por parte de Camilo.

Diana Ángel habló de cómo la visita de Camilo Díaz al ‘reality’ no cumplió con sus expectativas -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La frialdad en el trato contrastó marcada y dolorosamente con el caluroso reencuentro entre Camilo y otro participante del reality, Alfredo, con quien había establecido una gran amistad durante su estadía en la competencia.

Esta diferencia de actitudes fue objeto de comentarios por parte de Ángel, quien no ocultó su decepción. “Él ni siquiera se me arrimó, se me sentó acá y habló de algo ahí y ya, en cambio a Alfredo lo tocó, lo empujó, mejor dicho nos cagó la vuelta”, agregó, resaltando el distanciamiento físico y emocional del comediante durante su breve visita en la dinámica ‘congelados’.

La actriz expresó su desilusión por la distancia de ‘Culotauro’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El análisis de las posibles razones detrás de este cambio de actitud hacia Diana por parte de Camilo anticipa la existencia de factores externos al reality. La actriz especuló que, una vez fuera del programa, Camilo podría haber retomado su vida pasada, lo cual incluía un posible reencuentro con su expareja.

“Él debe estar siguiendo su vida, volvería con su exnovia cualquier cosa, me entiendes, hasta yo vengo con un ex de cerquita, bueno, ese no pienso nunca”, reflexionó, considerando que ella ya no formaba parte del presente de Camilo.

Diana Ángel reflexionó sobre la actitud distante de ‘Culotauro’ y lo que eso significa para ella -crédito @corajebylinatejeiro/Instagram

“Por otro lado, cuando él se está yendo (…) cuando ya él iba saliendo, obviamente él no se puede quedar callado porque yo sabía yo dije: ‘uy si esto fue así nada más chao’, pero él se echa un verso a la salida que la mejor decisión que tomó era haberme no invitado allá porque protegió mis sentimientos”, añadió la bogotana.

Esta situación llevó a la actriz de producciones De pies a cabeza¸ Clase aparte¸ Prisioneros del amor y Todos quieren con Marilyn a tomar una decisión respecto a sus emociones, optando por liberarse del sentimiento que una vez los unió, con el fin de evitar más daño emocional. “Me centró como que haber en que estas pensando, fue un momento que sucedió acá dentro y allá afuera quién sabe (...) Solté la vuelta de una manera más tranquila y adulta (...) menos mal que pasó eso porque él siguió su vida”, señaló la actriz, resaltadnos la importancia de protegerse a sí misma ante los sentimientos que florecieron por el comediante.