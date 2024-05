Así un joven colombiano terminó modelando en la India tras seguir el consejo de uno de sus profesores de colegio

Mateo se formó modelando para marcas nacionales y eventos como Colombia Moda - crédito @mateohernandezgl / Instagram

En el colegio, aunque no en un salón de clases, el colombiano Mateo Hernández encontró su vocación, tras recibir el consejo de uno de sus profesores que vio en él potencial para subirse a una pasarela.

Para entonces tenía 17 años y desconocía que su vida entera daría un vuelco al trabajar como modelo para algunas de las casas de moda más grandes de Colombia.

“Cuando yo estaba en 11 (último año) una vez el profesor de español se quedó viéndome y me dijo: ‘Ve, Mateo, vos tenés como porte, deberías modelar. Inténtalo. Pero, hasta ese momento, jamás se me había pasado por la cabeza ser modelo. Es decir, esa era una idea que en mi cabeza no existía”, recordó desde el país en el que consiguió su primer contrato con una agencia internacional.