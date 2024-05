Supuestos delegados de negociación de las disidencias impidieron patrullaje de militares en los Llanos del Yari

Los uniformados fueron expulsados por supuestos delegados de paz de las disidencias de las Farc - crédito redes sociales

Continúa la tensión entre las disidencias de las Farc y las Fuerzas Armadas de Colombia. En redes sociales circula un video que muestra a varios miembros del Ejército Nacional rodeados por un grupo de personas de civil armadas, que dicen ser negociadores de la “paz total” con el Gobierno nacional y evitan que los uniformados ingresen a una zona de los Llanos del Yari a patrullar.

De acuerdo con algunas versiones, los hechos tuvieron lugar el 25 de abril en la vereda El Triunfo, de San Vicente del Caguán, en el Caquetá; sin embargo, se viralizó durante la primera semana de mayo.

En la filmación se evidencia un tenso encuentro entre militares y supuestos representantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, quienes se identifican como José Tomás Ojeda y Robinson Caicedo, según ellos, participantes de las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional.

“Esto de bajar en helicóptero ya no se puede decir que es un patrullaje, ambos somos militares, así como nosotros somos profesionales de la revolución en armas. Venirnos a meter cuenticos que veníamos de patrullaje, pues no nos llamemos a cuentos chimbos, afortunadamente estamos dialogando y no quemándonos a tiros, pero en protocolos está clara la legítima defensa y ustedes están violando el cese al fuego porque la comunidad que está aquí se está sintiendo violentada”, dicen los disidentes en la filmación.