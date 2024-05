Se registró explosión en el corregimiento de El Plateado, en pleno casco urbano de Argelia, Cauca

La explosión habría dejado varias personas heridas - crédito Fuerzas Militares

El panorama de seguridad es realmente complejo en el suroccidente del país. Las disidencias de las Farc han expandido sus operaciones en múltiples zonas del Cauca, protagonizando numerosos enfrentamientos con la fuerza pública en las últimas semanas.

Precisamente, aquellas confrontaciones dejaron una de las escenas más trágicas de los últimos meses, cuando uniformados del Ejército Nacional hicieron un llamado a los altos mandos de la institución para que brindaran apoyo en medio de un combate en el que había aproximadamente 150 criminales frente a poco más de 10 miembros de la fuerza pública en zona rural de Argelia, Cauca.

No obstante, tal episodio, que dejó cuatro soldados fallecidos, representó tan solo uno de los actos violentos que se han registrado en esa población recientemente. Y es que, en uno los casos reportados en las últimas horas, habitantes del corregimiento de El Plateado, en zona urbana del mismo municipio, reportaron una explosión en una vivienda del sector.

Según trascendió en redes sociales, el estallido se registró en la tarde del 6 de mayor del 2024, en una propiedad en la que habían hecho presencia integrantes del frente Carlos Patiño, uno de los más fuertes de las disidencias en la zona.

Explosión en vivienda de El Plateado, Cauca - crédito @Buritica_news/X

En un video se puede observar cómo la explosión destruyó la mencionada casa, en la que los criminales habrían dejado los detonantes que, finalmente, estallaron. A pesar de que no hay confirmación oficial de lo sucedido, existen versiones que apuntan a que los hechos dejaron varias personas heridas, sin embargo, aún no se conocen cifras al respecto.

El estallido se dio a conocer tan solo minutos después de que las autoridades confirmaron que dos soldados fueron asesinados en zona rural de Silvia, Cauca. Este ataque habría sido perpetrado por integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Al parecer, los criminales lanzaron explosivos contra un grupo de uniformados que llevaban a cabo labores de seguridad y protección civil en la zona, generando el deceso de dos de ellos, así como afectaciones de salud en dos más.

Dos uniformados resultaron heridos tras el ataque - crédito Tercera brigada del Ejército Nacional / X

Los disidentes habrían usado un tipo de explosivos conocidos como tatucos para arremeter contra los soldados, en medio de las operaciones que se desarrollan en respuesta al asesinato de los cuatro miembros de la fuerza pública en Argelia, Cauca.

Y es que tales hechos se registran en medio de la polémica que se ha generado luego de que se conoció que el deceso los cuatro soldados habría sido ocasionado, entre múltiples factores, por la falta de apoyo de las Fuerzas Militares.

Uniformados clamaban ayuda en medio de enfrentamientos en Argelia

Incluso, según se escucha en unos audios que se viralizaron en redes sociales, los uniformados que se enfrentaron a los disidentes alegaron a sus compañeros que a ellos “los dejaron morir”. En el mensaje se escucha claramente que los soldados esperaban lo peor al verse acorralados por los militantes de las disidencias de las Farc.

“Herrera, nos dejaron morir guevón. Llevamos tres horas de combate muy duro. Nos dejaron morir”, dice uno de los militares mientras se escucha el sonido de los disparos.

Audio militares emboscados en Argelia, Cauca, por las disidencias de las Farc - crédito Cortesía

Además, en los audios, uno de los uniformados aseguró que solo eran 15 miembros de la fuerza pública los que se enfrentaban contra 150 insurgentes pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC). De hecho, el soldado emboscado aseguró a su coronel que ellos estaban rodeados por los criminales, razón por la que no podía obedecer a una orden que le habían dado.

“Mi coronel, no podemos tirarnos al hueco porque nos tienen rodeados por todos los puntos. Si nos tiramos al hueco nos matan a todos”, mencionaba el soldado.

Posteriormente, el coronel le preguntó al soldado: “¿Entonces por dónde se puede defender? Evasión y escape, tírese al hueco”.

Después de la respuesta del coronel, el soldado termina la comunicación diciendo: “Mi coronel, si me tiro al hueco, me matan, me matan. Rodríguez está copado, todos estamos copados por todos los puntos”.