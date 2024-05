Érika Zapata, de Noticias Caracol, calló a hombre que le dijo mentirosa: “Hay gente que no tiene códigos de nada”

Érika Zapata ha dado de qué hablar por su trabajo en 'Noticias Caracol' - crédito @erika_zava/Instagram

Érika Zapata se ha convertido una de las figuras de las noticias en la televisión. Aunque comenzó como corresponsal de Noticias Caracol en Medellín, poco a poco ha ido escalando al punto de tener cobertura de hechos también en Bogotá y un espacio especial en cada emisión.

La razón detrás de su éxito ha sido su manera de hablar. Normalmente, la periodista paisa utiliza un lenguaje coloquial al informar, incluyendo expresiones muy propias de su región. Sin embargo, ese mismo detalle también le ha valido toda clase de críticas en las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

También se ha convertido en una influenciadora y cuenta con más de 216 mil seguidores en Instagram.

Érika Zapata fue acusada de mentir en sus información - crédito Erika Zapata/Instagram

Recientemente un usuario le dijo en X que parte de lo que ella mostraba en sus reportajes no era cierto. “Lástima con esta periodista Érika Zapata, ya la están enseñando a mentir”, manifestó el acusador identificado como Ómar Montealegre en su perfil durante el fin de semana.

Ante esa acusación, la periodista de Caracol se defendió. “No puedo creer el nivel de mentiras de algunas personas. En esa calle estaba hablando del policía asesinado en Laureles en medio del hurto. No de ninguna marcha. Hay gente que no tiene códigos de nada”, comenzó diciendo.

De la misma manera, la periodista le corrigió la ortografía a la persona que la atacó, el cual había redactado mal su nombre. “Y no me escribo con H. Lo peor del caso, es que la persona que grabó esto, escuchó que yo estaba hablando del asesinato del policía. No tiene perdón de Dios. El Señor se inventó la información. Aquí estaba hablando del asesinato del policía en medio del hurto. Lo peor, es que él lo sabía”.

Érika Zapata se defendió de las críticas - crédito @ericayasmin4/X

Noticias Caracol, el espacio que impulsó a la fama a Érika Zapata

Noticias Caracol es un destacado informativo colombiano que se transmite por Caracol Televisión. Este noticiero es reconocido por su amplia cobertura de eventos nacionales e internacionales, política, economía, cultura, deportes y entretenimiento. Su propósito es informar de manera objetiva y veraz, ofreciendo a los espectadores una amplia gama de temas de interés general.

La programación de Noticias Caracol se divide en varias ediciones a lo largo del día, incluyendo emisiones matutinas, del mediodía, vespertinas y nocturnas. Esta estructura permite mantener al público informado sobre los acontecimientos más recientes en cualquier momento. Además, cuenta con programas especiales y segmentos dedicados a profundizar sobre temas específicos, tales como análisis políticos, reportajes de investigación y entrevistas con personalidades relevantes en el ámbito nacional e internacional.

Uno de los pilares de Noticias Caracol es su equipo de periodistas y corresponsales, quienes están comprometidos en brindar información precisa y detallada. El noticiero se apoya en una red de profesionales ubicados en diferentes regiones de Colombia y el mundo, lo que le permite ofrecer una cobertura amplia y diversa. Este equipo trabaja bajo principios de ética periodística, buscando siempre la veracidad, imparcialidad y objetividad en sus reportajes.

Érika Zapata se convirtió en una de las personalidades más destacas de la televisión colombiana - crédito @erika_zava/Instagram

Noticias Caracol también ha incorporado el uso de tecnología de vanguardia para la producción y difusión de sus contenidos. La digitalización de sus operaciones permite no solo una mejor calidad de imagen y sonido en las transmisiones, sino también una presencia activa en plataformas digitales y redes sociales. Esto facilita el acceso a su contenido informativo a una audiencia más amplia y diversa, incluyendo a los colombianos en el exterior.

El compromiso con la sociedad es otro aspecto clave de Noticias Caracol. A través de sus diferentes plataformas, el noticiero promueve la participación ciudadana, la discusión pública y el debate sobre temas de importancia nacional. Además, ha implementado iniciativas de responsabilidad social que buscan generar impacto positivo en comunidades vulnerables y promover el desarrollo sostenible.

En resumen, Noticias Caracol se ha consolidado como una importante fuente de información en Colombia, caracterizándose por su enfoque integral en la cobertura de noticias y su compromiso con los estándares más altos de periodismo. Con su amplia programación y presencia digital, continúa siendo un referente esencial para los colombianos que buscan estar informados sobre los acontecimientos que marcan la actualidad.