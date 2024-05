Juan Pablo Raba se arrepintió de regresar a Colombia, según su esposa Mónica Fonseca

El actor sintió que era momento de irse del país de nuevo tras sufrir de un violento robo - crédito @juanpabloraba/Instagram

Juan Pablo Raba es uno de los actores más destacados de la farándula criolla, pues ha destacado en varios papeles de producciones que ganaron amplio reconocimiento entre los televidentes; incluso, tuvo la oportunidad de grabar con el actor y luchador John Cena, por lo que su rostro se volvió reconocido a nivel internacional.

Sin embargo, hubo un episodio alejado de su carrera profesional que lo viralizó en redes sociales y que estuvo relacionado con un robo que sufrió junto con sus hijos en noviembre de 2023. Este hecho se presentó mientras intentaban pasar una divertida jornada en familia al caminar por los cerros orientales de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A causa de este lamentable caso, el artista replanteó su decisión de volver al país después de vivir en Estados Unidos. Decidió radicarse en Colombia nuevamente desde hace unos meses, lo que compartió a través de sus redes sociales, en las cuales confirmó en varias oportunidades su felicidad por estar en su tierra. Sin embargo, su regreso se vio empañado por el acto de violencia que tuvo que vivir en compañía de sus dos pequeños hijos.

Mónica Fonseca, esposa del actor, contó a través de una entrevista con el programa Lo sé todo cómo se vivió este momento en su familia, pues fue ella la que recibió al actor golpeado y a los niños visiblemente afectados cuando regresaron a su vivienda.

Así fue la llegada a casa de Juan Pablo Raba y sus hijos tras el robo

A través de su cuenta de Instagram, Mónica Fonseca compartió un emotivo mensaje relacionado con su familia - crédito fonsecamonica / Instagram

En la conversación publicada el 5 de mayo, la presentadora relató lo siguiente: “Llegaron y lo primero que hice fue revisarlos físicamente y hacer lo que debíamos hacer en cuanto a cancelar tarjetas y demás cosas. Pero lo segundo y lo más importante fue poner a los niños a bañarse, a relajarse porque no tocaba hacerles exámenes médicos”.

La famosa ha demostrado a lo largo de su matrimonio el amor que siente por sus seres queridos. Por eso, al ver a su familia en esa condición, aseguró que se preocupó bastante; sin embargo, intentó mostrar algo de calma en medio de la tensa situación para actuar de manera coherente. También contó que insistió a su pareja en que acudiera al médico, ya que el actor no quería ir.

Juan Pablo Raba quería regresar a Estados Unidos

“A Juan Pablo hacerle entender que debía ir al hospital porque tenía moretones y golpes que implicaban también sangre, acompañarlo. A él le dio muy duro y ese mismo día me dijo ‘nos vamos hoy’”, explicó la presentadora sobre el shock que vivió su esposo tras este brutal ataque.

John Cena y Juan Pablo Raba protagonizaron 'Freelance', por lo que el actor es reconocido a nivel internacional - crédito Santiago García/cortesía

Ante esta apresurada decisión que pretendía tomar el actor Juan Pablo Raba, su esposa intentó calmarlo y hacerle entender que tenían proyectos por los cuales no podían irse de la ciudad, por lo que era necesario aprender a vivir de nuevo en la caótica Bogotá.

“Le dije ‘no, no, no nos vamos, no hay necesidad de irse’ y duró toda la semana diciendo ‘me quiero ir, podemos irnos, no tenemos que estar acá' y le dije que ‘no, que vamos a vivir Bogótica”, fueron las declaraciones de la presentadora en Lo sé todo, espacio en el cual revivió este traumático episodio para sus seres queridos.

Aunque capturaron a los ladrones que afectaron a Juan Pablo Raba y su familia en los cerros orientales de Bogotá, ellos siguen preocupados por su seguridad - crédito Acueducto de Bogotá y captura de pantalla JuanPabloRaba/X

Juan Pablo Raba entró en shock

El famoso actor vivió un episodio complicado a nivel mental por causa del robo del que fue víctima en los cerros orientales, pues como el padre ejemplar que es solo pretendía proteger a sus hijos, así que planteaba irse de la ciudad de nuevo para evitar que se repitiera un episodio similar.

Por ello, Mónica Fonseca relató lo complicado que fue “ver a Juan Pablo con sus crisis, con sus momentos, para entender un poco como el estatus del hombre en la sociedad que nos han vendido”, puntualizó en medio de su entrevista.