Chats con Olmedo López evidenciarían falta de atención a emergencias en Caldas: “Ruego una cita con su señoría”

El exdirector de la Ungrd Olmedo López estaría implicado en el caso de corrupción relacionado con la compra de carrotanques - crédito Ungrd

Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), está en el ojo del huracán por el caso de corrupción que se presentó durante su mandato en la entidad, que gira alrededor de la compra de 40 carrotanques con los que se pensaba abastecer con agua a La Guajira. Además de este caso, salió a la luz uno que estaría relacionado con una presunta falta de atención a una emergencia que se registró en Supía (Caldas).

De acuerdo con conversaciones de WhatsApp reveladas por el exalcalde del municipio Marco Antonio Londoño Zuluaga, en varias ocasiones pidió ayuda a López para hacer frente a las afectaciones generadas por el invierno. El 2 de mayo de 2023, le solicitó una cita en su despacho para hablar sobre el tema, teniendo en cuenta que, desde antes de su llegada al cargo, la Ungrd, al parecer, no había brindado soluciones a la emergencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News

López habría dicho que se agendara un encuentro para la siguiente semana, pero, presuntamente, no fue así. Al día siguiente, el exalcalde insistió en la necesidad de programar la cita, pero no recibió respuesta alguna. Indicó que Supía es “un pueblo fuertemente golpeado por la ola invernal, habitado por 30 mil colombianos”.

En Supía se registraron varias emergencias por cuenta de las lluvias y la falta de soluciones al respecto - crédito Colprensa

El 6 de mayo de 2023, Londoño Zuluaga compartió un audio con el exdirector de la Ungrd y, nuevamente, solicitó un espacio de conversación para dar a conocer la situación del municipio por cuenta de las lluvias. Sin respuesta alguna, volvió a pedir una cita el 7 de mayo, a lo que, presuntamente, López respondió: “Alcalde ahora en empalme”.

El 10 de mayo, el exalcalde compartió con López un video en el que se evidenciarían las afectaciones en el territorio por la ola invernal; se ve a dos ciudadanos atravesando las calles del municipio, que estaban completamente inundadas. “Anoche volvimos a tener fuertes lluvias en Supía y algunos sitios inundados. Ruego una cita con su señoría, para socializar las soluciones que tenemos planeadas y radicadas en su despacho hace muchos meses. La situación de nuestro municipio es delicada. Seguimos atentos y esperando su disponibilidad. Muchas gracias”, escribió entonces el exfuncionario.

De acuerdo con las capturas de pantalla, no recibió respuesta y, nuevamente, el 12 y 15 de mayo se puso en contacto para pedir un espacio de discusión, necesario para atender la situación que estaban viviendo los habitantes de Supía.

Chats que evidenciarían falta de atención de Olmedo López frente a emergencia en Supía (Caldas) - crédito @malondonoz7X

En otra oportunidad, indicó al exdirector que ya había radicado ocho oficios y escrito en 10 ocasiones por WhatsApp, en aras de dar solución a la emergencia en el municipio. “Entiendo sus múltiples ocupaciones, pero le resalto que hay población supieña en riesgo alto y las lluvias no paran. Yo no entiendo por qué no quiere hablar conmigo, pero vale la pena mencionar que yo fui elegido por voto popular y represento a los supieños legalmente”, añadió, insistiendo en agendar una cita. No hubo respuesta.

Luego, el 25 de mayo, reportó otra situación que se presentó en el territorio, que terminó generando un crecimiento de los caudales de las quebradas. “Hoy, nuevamente, las lluvias amenazan nuestra población. Las quebradas y el río se crecen y afectan a nuestra población. ¿En serio no merecemos ayuda?”, cuestionó. Nuevamente, no hubo respuesta.

Olmedo López no habría tendido emergencia en Supía - crédito @malondonoz/X

Así las cosas, el exalcalde indicó que es importante que Olmedo López y lo demás responsables de casos de corrupción. Además, exigió al Gobierno de Gustavo Petro entregar las obras que hacen falta en el municipio. “Este mal funcionario deberá darle respuestas al país por presuntos hechos de corrupción, y cómo jugó con el dinero de los damnificados, entregándoselo a campañas políticas y NO a los necesitados”, añadió en X.