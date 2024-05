Nuevo parte médico de Rodolfo Hernández tras una operación de emergencia

El líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se encuentra en cuidados intensivos después de una intervención quirúrgica por dolor abdominal - crédito Cristobal Herrera-Ulashkevich/EFE

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Internacional de Colombia, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, tras ser ingresado de emergencia por un intenso dolor abdominal hace algunos días.

La institución hospitalaria ofreció una actualización sobre su estado de salud, confirmando que Hernández se encuentra en una fase de recuperación posquirúrgica dentro de sus instalaciones.

El excandidato presidencial había sido sometido a una compleja cirugía en Bogotá, para extirparle el tumor maligno que encontraron en su colon. Pasó varios días en UCI luego de la cirugía - crédito Colprensa

El Hospital Internacional de Colombia, mediante un comunicado, informó que “El ingeniero Rodolfo Hernández se encuentra actualmente hospitalizado, en recuperación posquirúrgica en nuestra institución”. La declaración prosigue asegurando que, el ingeniero “hasta el momento se encuentra estable y en aceptable condiciones generales de salud”.

Además, desde el centro médico precisaron que, dada su condición, Hernández Suárez será sujeto a una supervisión médica continua. Esto implica que “el ingeniero continuará bajo constante supervisión y cuidado de nuestro equipo médico especializado”. El centro médico explicó que realizará un seguimiento detallado de su evolución postoperatoria para garantizar su óptima recuperación.

Según revelaciones de la revista Semana, Hernández estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días, indicando la gravedad de su estado al momento de ser admitido en el hospital. Socorro Oliveros, esposa del líder político y empresario, compartió con el medio que su compañero está en proceso de recuperación, añadiendo que, “la situación es delicada, pero tenemos las esperanzas de que se recupere”.

La salud del excandidato presidencial ya había sido motivo de preocupación previamente, ya que había superado un cáncer de colon. Desafortunadamente, se le diagnosticó una metástasis hepática en meses recientes, lo cual le obligó a iniciar un tratamiento oncológico en marzo pasado, destinado a combatir este cáncer en fase terminal. Las fotos conocidas públicamente revelan cómo Hernández ha adelgazado notoriamente ante los constantes tratamientos.

Rodolfo Hernández aseguró que está siendo procesado por cosas que no ha hecho - crédito Zuma Press

“A pesar de que se extrajo la parte del colon afectada, se me informó que el cáncer me había hecho metástasis en el hígado, una situación que no se la deseo a nadie y menos en esta etapa de la vida. Eso me ha vuelto mucho más sensible a estos temas y entiendo que es una enfermedad nada fácil de combatir. Yo sigo en la batalla, o se muere el cáncer o me muero yo, alguno de los dos… (risas)”, compartió Hernández en una entrevista concedida a Semana en marzo de 2024.

Su trayectoria

Rodolfo Hernández Suárez, nacido en Piedecuesta y graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional de Colombia, ha sido una figura prominente en el ámbito político y empresarial de Colombia. Como empresario de la construcción, ha marcado la economía de Santander, transformándolo en un referente de poder en la región. Aunque su constructora HG perdió relevancia, Hernández amplió su fortuna con negociaciones inmobiliarias en Barranquilla y Villavicencio, buscando siempre influir en el desarrollo urbano, especialmente en Bucaramanga.

Su incursión en la política comenzó apoyando a Lucho Bohórquez como alcalde de Bucaramanga en 2011, obteniendo beneficios mutuos en iniciativas urbanas. Con una visión propia y tras distanciarse de Bohórquez, Hernández encabezó su campaña a la alcaldía en 2015 bajo el movimiento “Lógica, Ética y Estética”, logrando una victoria con 77.272 votos.

Rodolfo Hernández fue superado por Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022 - crédito El Colombiano

Su mandato como alcalde de Bucaramanga estuvo marcado tanto por controversias como por aprobación popular, enfrentando suspensiones por la Procuraduría debido a conductas impropias y, aun así, manteniendo un alto índice de aceptación gracias a sus políticas públicas y acciones de beneficio comunal. Sin embargo, optó por renunciar en medio de nuevas acusaciones de conducta indebida y focos de corrupción.

Hernández sorprendió al país al postularse y avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, consolidándose como un serio contendiente y ganando gran apoyo popular, aunque finalmente fue superado por Gustavo Petro. Aceptó un escaño en el Senado, posición de la que renunció poco después, aduciendo incomodidad con el rol legislativo y mostrando un acercamiento político hacia Petro.

Para 2023, Hernández anunció su candidatura a la gobernación, respaldado implícitamente por el petrismo y los verdes, a pesar de los desafíos que enfrenta, incluyendo su salud y la percepción pública tras su renuncia al Senado.