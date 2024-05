Él es Germán Tessarolo, el único esposo que ha tenido Amparo Grisales: de dónde es y a qué se dedica

Germán Tessarolo y Amparo Grisales se reencontraron 46 años después del final de su matrimonio - crédito Instagram

Amparo Grisales es una de las figuras públicas más conocidas de todos los tiempos en Colombia. Con sus 67 años, se ha convertido en una diva para varias generaciones, manteniéndose vigente en las pantallas por más de 40 años en diferentes facetas como actriz, presentadora o incluso hasta como modelo.

Durante todas las décadas en las que se ha destacado como celebridad, ha dado bastante de qué hablar. Su actitud frentera y lo consciente que es de la fama de la rodea causan todo tipo de reacciones. Algunos la apoyan considerándola como una mujer empoderada, pero otros la consideran prepotente.

En todo sentido, los motivos por los que la caldense ha sido polémica tienen que ver con su exposición pública, pero no con su esfera privada, la cual ha mantenido con la mayor reserva posible porque no es muy afín a que las personas que le siguen sepan lo que ocurre de puertas para dentro de su hogar.

Amparo Grisales y Germán Tessarolo se casaron cuando la actriz tenía 14 años - crédito X

No obstante, su reconocimiento ha hecho que uno u otro detalle de su intimidad se filtre. Por ejemplo, el público supo cuando se casó con Germán Tessarolo durante su juventud. Ambos se conocieron cuando la colombiana tenía tan solo 14 años, mientras que él tenía 26.

A pesar de la diferencia de edad, se decidieron casar. Según ella misma confirmó a la revista Bocas, “me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”.

Acerca de su expareja, se sabe que es un importante pintor argentino, siendo de los más reconocidos de su generación entre la alta sociedad de Buenos Aires. Aunque toda su vida la ha pasado en el país sudamericano, en realidad nació en Venecia, Italia, de donde son originarios sus antepasados.

Proviene de un linaje de artistas. Su bisabuelo, Antonio Baggio, fue en aquel entonces profesor de dibujo y escultura en la Escuela de Bellas Artes en Venecia; su padre, Aldo Armando, fue un reconocido barítono y violinista, mientras que su tío Germán Tessarolo Baggio, fue pintor y publicista.

Germán Tessarolo es uno de los mayores pintores argentinos del siglo - crédito RTVC

¿Quién es Amparo Grisales, más allá de ‘Yo me llamo’?

Aunque Amparo Grisales ha afirmado en repetidas ocasiones que sí se enamoró perdidamente de su exmarido, también admite que hubo conveniencia mutua en el matrimonio. De alguna manera, ambos lo necesitaban, lo que hizo que poco a poco el amor fuese pasando a segundo plano y se separaran al poco tiempo.

Amparo Grisales, reconocida como una de las actrices más emblemáticas y duraderas de Colombia, ha mantenido una carrera destacada tanto en la televisión como en el cine a lo largo de varias décadas. Nacida el 19 de septiembre de 1956 en Manizales, Caldas, su trayectoria artística comenzó a finales de los años 70, consolidándose como un referente de talento y belleza en la industria del entretenimiento latinoamericano.

Desde sus inicios, Grisales demostró una versatilidad actoral que le permitió abordar una amplia gama de géneros, desde el drama hasta la comedia, pasando por obras teatrales que le valieron el reconocimiento de crítica y público. En televisión, su rol protagónico en Los pecados de Inés Hinojosa, una serie que aborda distintas problemáticas sociales desde la perspectiva femenina, marcó un hito en su carrera y le otorgó una mayor visibilidad internacional.

En el cine, Grisales ha participado en varias producciones destacadas, incluyendo Manuela, una adaptación de la novela homónima del escritor Manuel Halcón, lo que demostró su capacidad para encarnar personajes complejos y de gran profundidad emotiva. Su trabajo en esta y otras películas ha sido elogiado tanto por su capacidad interpretativa como por su compromiso con los proyectos que elige.

Amparo Grisales es una de las jurados de 'Yo me llamo' - crédito @yomellamo/Instagram

Amparo Grisales también ha sido un referente de empoderamiento femenino, utilizando su voz y plataforma para abogar por derechos de la mujer y participar en diversas causas sociales. Su presencia en redes sociales muestra a una mujer que desafía las convenciones sobre la edad, promoviendo un mensaje de vitalidad y salud a cualquier edad.

Además de su trabajo artístico, Grisales es conocida por su participación como jurado en Yo me llamo, un concurso de talentos musicales en Colombia, donde su experiencia y carisma han contribuido al éxito del programa, consolidándola como una figura querida por nuevas generaciones.

A lo largo de su carrera, Amparo Grisales ha demostrado ser una figura integral en el ámbito cultural colombiano, manteniendo una presencia relevante y respetada tanto en su país natal como en el contexto latinoamericano. Su legado abarca no sólo sus logros en la actuación, sino también su influencia como ícono de estilo y defensora de causas sociales.