Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, confesó millonaria entrega de dinero en maletas a presidentes del Senado y Cámara

Sneyder Pinilla, exfuncionario de la Ungrd, delató a altos funcionarios del Gobierno con una escandalosa entrega de dinero - crédito Colprensa y Ungrd

Cada vez es más escandalosa la polémica de los carrotanques de la Guajira, que -como una bola de nieve- no para de crecer.

Ahora, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Senyder Pinilla, confesó en entrevista con la revista Semana su participación en la entrega de maletas con miles de millones de pesos a altos congresistas, entre ellos, Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.

Antes de las últimas afirmaciones, Pinilla habría demostrado que Andrés Calle estaba supuestamente implicado en el caso de los carrotanques, con una presunta relación con la aprobación de las reformas del Gobierno, como había informado la matriz de colaboración del exsubdirector de la Ungrd, que se encuentran en búsqueda de un principio de oportunidad por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, las últimas declaraciones sostienen que no solo de trataría del involucramiento de Calle, sino también del presidente del Senado de la República, Iván Name, quien además había solicitado a la Fiscalía dar celeridad en la recepción del testimonio de Pinilla, ante la publicación de dicha matriz de colaboración que lo incluía a él.

El presidente del Senado pidió que le sea tomada la declaración a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez lo más pronto posible - crédito Redes sociales/X

Las confesiones de Pinilla

En esas, el exfuncionario de la Unidad de Riesgos decidió dar un controversial testimonio a la periodista Vicky Dávila, en la que confirmó la presunta participación de los funcionarios Calle y Name en la polémica a través del movimiento de 4.000 millones de pesos en maletas. Incluso, aseveró que dichas entregas se efectuaron poco antes de las elecciones de octubre de 2023, con el objetivo de, al parecer, asegurar la aprobación de reformas promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro.

Según publicó la casa periodística, la entrevista fue efectuada mientras Pinilla se encontraba en un lugar clandestino por temor a represalias- pues, al parecer teme por su vida, como lo ha expresado un par de ocasiones en entrevistas con el mismo medio-.

Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (izq) junto a Olmedo López, fueron las cabezas de los casos de corrupción por los carrotanques de agua en Córdoba y La Guajira - crédito Ungrd

En el diálogo, indicó cómo consiguió dicha suma a través del contrato de los carrotanques, pero también dijo que el entonces director de la entidad, Olmedo López, le ordenó la operación.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, parta poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle... la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas, Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: «Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos». Este contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos el presupuesto”, se publicó.

De todos modos, no confesó quién era el contratista, aunque aclaró que estaba en la matriz de colaboración, en la que no se especificaron los nombres.

Esta es la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla por el escándalo de la Ungrd y que involucra a los presidentes del Senado y la Cámara - crédito Infobae Colombia

El dinero, según los datos que sacó a la luz, se entregó en tres maletas negras grandes, en fajos de billetes de 50.000 y 100.000 pesos colombianos. Aseguró que el movimiento en efectivo que se hizo a Iván Name se realizó en dos viajes, a través de una persona enviada por el presidente del Senado y, en cambio, con Andrés Calle, fue el mismo Pinilla fue quien dio la suma, en Montería.

“La plata me la entregan en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía el doctor Name, y yo directamente se la entregó al doctor Calle” fueron las palabras del exsubdirector de la Unidad.

“Había afán por el tema electoral”: Pinilla

El diálogo incluyó una ubicación temporal de la entrega de la plata, como parte también de una presunta estrategia de compra de votos que, además, habría sido orquestada en conjunto con Luis Fernando Velasco, ministro del Interior de Colombia, y Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, quienes, según Pinilla, participaron en reuniones clave para la organización de este esquema. Estas revelaciones situaron a la consejera Ortiz como la “mensajera” para Name en la entrega del dinero.

“Bueno, es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fuela mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”, manifestó. Cuando le preguntaron si ella había recibido la suma, Pinilla confesó: “Sí, claro”.

Al parecer, todo esto sucedió en octubre del 2023, antes de las elecciones teritoriales que se efectuaron el domingo 29. Aunque no dio pormenores del día exacto, afirmó que “sí, era octubre. Había afán por el recurso, por el tema electoral. Ante la pregunta de Dávila de si el dinero era para las elecciones, afirmó que no sabía. “Me imagino, no sé, pero era un afán que tenían”.

Pinilla sería el centro del entramado de corrupción de los camiones de La Guajira. Sin embargo, sus confesiones involucran la preunta participación de altos funcionarios - crédito Ungrd

Este escándalo también podría salpicar a otros miembros del gabinete de Petro, como los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; de Hacienda, Ricardo Bonilla; y de Minas, Andrés Camacho, aunque Pinilla no especificó cuál fue su participación exacta en este asunto.

Pinilla ha manifestado su disposición a colaborar y revelar todo lo que sabe a cambio de un acuerdo de inmunidad total que le proteja de posibles represalias. Su abogado, Gustavo Moreno, ha confirmado la búsqueda de un principio de oportunidad para su cliente, quien admite su culpabilidad y está dispuesto a reparar el daño ocasionado por su participación en este esquema corrupto.

La Fiscalía y la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tienen ante sí un reto considerable. Deberán no solo proteger a Pinilla, quien actualmente se encuentra en peligro, sino también esclarecer hasta qué punto llega la implicación de los mencionados funcionarios y congresistas en este caso de corrupción, que amenaza con sacudir los cimientos del gobierno actual.