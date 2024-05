Greeicy se mostró emocionada por sus primeros shows en España: “El tiempo pasa muy rápido”

La colombiana no ocultó su emoción por las tres presentaciones que dará en el país ibérico en julio - crédito @greeicy/Instagram

La actividad de Greeicy Rendón en 2024 es altísima y no da indicios de detenerse. La vallecaucana se ha planteado este año como uno en el que dará rienda suelta a su propuesta musical y visual más ambiciosa, algo que se hizo evidente con el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Yeliana, el pasado 16 de febrero y que ya presentó en vivo con un elaborado show en vivo en el Movistar Arena el pasado 15 de marzo.

Tras culminar su participación como jurado en La voz kids, Greeicy ahora prepara todo para la que será una intensa actividad de presentaciones en vivo para presentar Yeliana, con fechas en Puerto Rico, Estados Unidos y España entre julio y noviembre. Justamente el país ibérico será su primera parada y la artista no ocultó su emoción.

En sus historias de Instagram, la intérprete de Amantes y Kai no se resistió a expresar su entusiasmo por poder debutar en vivo en territorio español, con tres fechas en Barcelona, Madrid y Alicante.

Greeicy se presentará en España, Estados Unidos y Puerto Rico durante el segundo semestre de 2024 - crédito @oko.lg/Instagram

“Me puse a revisar mi agenda y bueno, primero, y creo que esto para todos es igual, está pasando la vida muy rápido. O sea, el tiempo pasa muy rápido y de lo que caí en cuenta es que ya no falta nada para que nos veamos en España, vamos a estar en Madrid, en Barcelona, en Alicante... Así que estoy muy emocionada porque cantar en España es algo que venía soñando hace muchísimo tiempo. Nunca lo he hecho, he ido un par de veces, he ido a hacer cosas específicas, pero un show mío nunca”, dijo la cantante a sus seguidores.

Por otra parte, Greeicy adelantó que el show que presentará en España será similar al que hizo en Bogotá, con un concepto dividido en dos partes en el que dará vida a Yeliana, el personaje alrededor del cual giran las canciones de su más reciente álbum. “A nivel creativo tocó dedicarle mucho tiempo para lograr involucran en un mismo show dos personas diferentes. El momento de Yeliana siento que tiene mucha magia”, afirmó.

Por lo demás, cabe señalar que el nombre de Greeicy no es indiferente al público español, debido a que en el pasado ha grabado colaboraciones con figuras como David Bisbal, Alejandro Sanz o Antonio José.

Lo que se sabe del ‘Tour Mundial Greeicy Yeliana’

Greeicy presentó el espectáculo de 'Yeliana' en el Movistar Arena de Bogotá el pasado 15 de marzo - crédito @greeicy/Instagram

Tras completar en 2023 una extensa gira con su pareja Mike Bahía presentando su espectáculo Amantes Tour x Kai, Greeicy dio inicio con su concierto en el Movistar Arena de Bogotá al Tour Mundial Greeicy Yeliana. De momento se tiene contemplado que pase por España, Estados Unidos y Puerto Rico –otro país en el que hará su debut en vivo–.

La puesta en escena es la más ambiciosa de la vallecaucana hasta la fecha, pues se divide en dos partes. Mientras en la primera mitad dará vida al personaje de Yeliana de su más reciente placa –que es tomado del segundo nombre de la cantante– y tocará todos estos temas, en la segunda mitad volverá a ser Greeicy para interpretar los éxitos de sus dos trabajos previos.

Mike Bahía y Greeicy estuvieron presentando su espectáculo conjunto 'Amantes Tour' durante 2023 - crédito ANDINA/Carla Patiño

En marzo durante una entrevista con People en Español, Greeicy se refirió a las confirmaciones de estas fechas. “[La gira] Me tiene muy emocionada”, dijo, haciendo especial referencia a su debut en Puerto Rico: “Es la oportunidad más bonita que la gente nos da a los artistas que como cantantes nos permitan entrar a su vida con la música”, indicó.

Adicionalmente, Greeicy afirmó que Yeliana “de todos los [álbumes] que he hecho, este es el que más ha significado para mí, en todos los sentidos”. De igual modo, contó que la idea de esta producción inició con un EP, pero a raíz del embarazo de su hijo, Kai, surgió el alter ego de Yeliana, basada en el testimonio de la experiencia de otras mujeres con la maternidad, y derivó en la creación del álbum publicado el pasado febrero.