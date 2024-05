Conozca las mejores series latinoamericanas: entre ellas se destacan 4 producciones colombianas

Los Billis: La serie colombiana, a través de relatos ficticios, recrea y expande la realidad experimentada por jóvenes del norte de Bogotá en los años 80. Con referencias de la época, la narrativa nos sumerge en una década que aquellos que la vivieron desean recordar, mientras que quienes no la experimentaron anhelan fantasear. No obstante, la producción ha enfrentado críticas y se encuentra actualmente demandada por el escritor del libro “Se llamaban ‘los Billis’ de Unicentro”, quien recibió una oferta desfavorable y no ha sido reconocido debidamente. Esta serie podrá encontrarla directamente en Prime Video.