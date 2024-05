Andrea Valdiri le cantó la tabla a sus ex y tiró pullas directas: “Nunca le di nada bueno a los hombres que se metieron conmigo”

Andrea Valdiri contestó a los hombres que hablan mal de ella, incluyendo a sus ex - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La influencer colombiana Andrea Valdiri criticó fuertemente la actitud hipócrita de ciertos hombres casados que, a pesar de enviarle mensajes privados de admiración en su cuenta de Instagram, optan por insultarla públicamente en los comentarios de sus publicaciones.

La barranquillera, conocida por su contenido en redes sociales y su faceta empresarial, compartió estas declaraciones durante sus vacaciones en Dubái, lugar que eligió para descansar junto a su posible nueva pareja. Según sus palabras, muchos la halagan en secreto, pero frente a la audiencia de sus redes, adoptan una actitud ofensiva y denigrante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En su defensa, Valdiri expresó su frustración por la doble moral de estos individuos, resaltando el contraste entre los elogios recibidos en privado y los agravios en público. La creadora de contenido mencionó que estos hombres muestran una faceta en sus mensajes directos, con comentarios como “mamacita deliciosa, cómo estás de rica”, mientras que, en su perfil público, la insultan con términos como “Gas de vieja, qué boleta”. Esta situación llevó a Valdiri a cuestionar si la hipocresía de estos hombres se debe a la frustración de no poder mantener una relación con alguien como ella o simplemente por no poder costearle un viaje.

Andrea Valdiri ya habría pasado la página de Felipe Saruma y tendría nuevo amor - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“¡De todo! ¡Soy la peor! Y uno va y les mira el perfil y están casados. ¡Hipócritas, babosos! No sé si están frustrados porque no se pueden levantar una mujer como yo o porque no me pueden pagar un paseo de estos”, comentó la atlanticense en un video que subió a Instagram.

La celebridad de Internet también respondió a las críticas y comentarios negativos, señalando que la mayor parte de las críticas provienen de hombres más que de mujeres. Se mostró desafiante frente a quienes cuestionan sus relaciones y reiteró que siempre es clara con quienes decide relacionarse, asegurando que prefiere mantenerse alejada de aquellos que pretenden juzgarla sin conocerla.

Andrea Valdiri, influencer colombiana, se encuentra en Dubái de vacaciones - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Asimismo, invitó a la reflexión a quienes la han atacado. “¡Y a ti te parió una mujer! ¿No tienes hermanas, tías o primas?, o es que a ti te encantaría que trataran a las mujeres de tu familia de esa manera ¿Qué le pasa a los hombres de hoy en día?, cada día más babosos”, agregó.

Por otro lado, mandó un mensaje a otros grupos de hombres que hablan mal de ella, pero fue específica, debido a que se dirigió a sus exparejas.

“¡Soy la perversa y lo peor! ¡Nunca le di nada bueno a los hombres que se metieron conmigo! El hombre que está conmigo sabe a qué se está metiendo porque yo le canto la tabla desde el principio y le preguntó si va para adelante (…) Entonces yo me fijo en los súper sacerdotes, en los hombres que nunca pecan ¡Pobrecitos ellos que nunca hacen nada! ¿Si son tan buenos por qué no estoy con ellos? ¡Dejen de tirar tanto! Están más pendientes de lo que se come mi c*ca que del contenido que hago para ustedes”, expuso.

Andrea Valdiri respondió a los hombres que la critican - crédito @andreavaldirisos/Instagram vía De boca En boca/TikTok

Cabe mencionar que, hace algunos días, también desde Dubái, la barranquillera había mandado un fuerte mensaje a los otros que la hostigan con críticas.

“Desde que decidí escuchar solo las cosas buenas y ver todo lo bonito de la vida encontré la paz y la tranquilidad. Gracias Dios porque yo tenía un plan, pero tú me tienes otro mejor”, dijo la bailarina y productora audiovisual.

Por más que se encuentre al otro lado del mundo, no ha tenido sosiego y está siendo constantemente fusilada con comentarios negativos. Asimismo, las sospechas apuntan a que ya tiene un nuevo amor, que es quien la está acompañando en el paseo por los Emiratos Árabes.