Marbelle confesó porqué no ha tenido hijos con su pareja actual: él es 16 años menor

Marbelle se ha convertido recientemente en una de las figuras más controversiales de la música en Colombia otra vez. Durante su juventud, se dijo que fue la amante del hijo de su exesposo. Asimismo, siempre dio de qué hablar por las opiniones que emitía acerca de la sociedad. Actualmente, es su ideología política la que la coloca bajo los reflectores.

Desde que terminó el gobierno de Iván Duque, la cantante fue firme en sus convicciones y dejó saber que estaba totalmente en contra de Gustavo Petro, personaje al que ha atacado por redes sociales incluso ahora que ya es presidente de la República.

Sin embargo, ese no es el único motivo que pone a la vallecaucana en el centro de la atención pública, sino que algo similar ocurre con ella desde que anunció, en 2015, que estaba en una relación amorosa con Sebastián Salazar, exjugador de Santa Fe.

En ese momento, ella tenía 36 años, mientras que él solo 20. A pesar de la diferencia de edad, se mantuvieron firmes en su amor, defendiendo su noviazgo frente a las críticas que varias veces recibieron por redes sociales.

Aunque no fueron vistos juntos por más de un año, a finales de 2023 volvieron a publicar fotos celebrando o compartiendo en su día a día. Actualmente, por la cercanía que han manifestado, les han preguntado acerca de los planes que tienen para que el romance siga floreciendo.

En esa curiosidad, llegó el tema de los hijos, el cual dejaron saber que ha sido de gran interés para los dos. De hecho, comunicaron que es un asunto del que ya han hablado bastante. No obstante, no ha sido sencillo tomar una decisión definitiva al respecto.

Para entender el contexto de la pareja, sería crucial mencionar que la reina de la tecnocarrilera es mamá desde hace 22 años. Rafaella Chávez, su unigénita, le ha seguido los pasos, desempeñándose como actriz y cantante.

Por su parte, el exfutbolista profesional no ha tenido la dicha de ser padre, por lo que estaría por momentos entre sus planes.

Ante la pregunta, Marbelle dijo en Tropicana que, como mujer tiene unos tiempos, los cuales su compañero sentimental ha respetado.

“En algún momento estábamos con toda la fiebre del matrimonio y todo esto, pero realmente le bajamos un poquito a la velocidad. Porque uno de mujer tiene unos tiempos muy perfectos y yo he querido tener un hijo, pero como que todas esas cosas, el matrimonio y el bebé se han ido aplazando y ahora con todo el trabajo ha quedado ahí”, comenzó diciendo acerca del tema.

A su vez, expresó que no es algo que les estrese, pero que, sin duda alguna, recibirían de la mejor manera la noticia de que podrían ser papás.

“Si se nos da en el camino, claro que sí, pero no es un tema que nos trasnoche (…) Yo me muero por un bebé. Es que obviamente ya uno con 44 empieza a pensar un poco en el tema, pero a mí me da susto, un poco de prevención, un embarazo después de los 40 me da sustico. El embarazo mío con Rafaella no fue fácil”, agregó la oriunda de Buenaventura.

¿Cuál es el verdadero nombre de Marbelle?

Marbelle, cuyo nombre real es Maureen Belky Ramírez Cardona, es una reconocida cantante y actriz colombiana, nacida el 19 de enero de 1980 en Buenaventura, Valle del Cauca. Saltó a la fama en la década del 2000 con su éxito musical Amor sincero, que narra la compleja relación con su madre y que se convirtió en el título de una exitosa telenovela colombiana basada en su vida. Además de su carrera musical, Marbelle ha participado en varias producciones televisivas, consolidándose como una figura influyente en el entretenimiento colombiano. A pesar de las controversias en su vida personal, Marbelle mantiene una sólida carrera artística.