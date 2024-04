Feid dio pistas de su próxima colaboración y sería con un cantante vallenato: “Llegó el poder”

El cantante colombiano Feid dio señales del que sería su próximo socio en estudio - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La reciente ceremonia de los Latin American Music Awards fue el espacio para que Silvestre Dangond y Feid se encontraran y compartieran un momento que ha levantado rumores sobre una posible colaboración musical entre ambos artistas.

En la gala, que celebra lo mejor de la música latina, los cantantes intercambiaron un efusivo saludo, posteriormente inmortalizado en el Instagram de Dangond, donde el vallenatero publicó fotos acompañadas de un misterioso mensaje que ha avivado la curiosidad de sus seguidores.

Silvestre Dangond, que se acerca a los 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, escribió “Cuando el rojo y el verde se juntan”, al compartir imágenes del evento, generando especulaciones sobre el significado detrás de sus palabras. El Ferxxo, por su parte, respondió a la publicación con un entusiasta “Daaaaaale”, añadiendo más combustible a las teorías de los fans sobre un futuro proyecto conjunto.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. “Acá todos soñando con una colaboración”; “Mor, llegó el poderrr”, “Esto sí es power”, “Mis 2 cantantes favoritos”, “¿Colaboración?”, “Qué nota” o “Mis dos favoritos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas al pie de la imagen que rápidamente se viralizó.

Si llegara a darse, la producción que una a los dos cantantes sería histórica para el reguetonero paisa, debido a que hasta el momento no ha incursionado en géneros que no hagan parte del espectro urbano. Así las cosas, podría llegar a audiencias en las que aún no tiene tanta acogida.

¿Silvestre Dangond podría ser el compañero musical ideal de Feid?

Silvestre Dangond, cuyo nombre completo es Silvestre Francisco Dangond Corrales, es un cantante, compositor y acordeonista colombiano, nacido el 12 de mayo de 1980 en Urumita, La Guajira. Es uno de los intérpretes más destacados del género vallenato, ritmo tradicional de Colombia que ha logrado llevar a audiencias internacionales. A lo largo de su carrera, Dangond ha sido reconocido por revitalizar y modernizar el vallenato, fusionándolo con otros géneros musicales como el pop y el reguetón, lo que ha contribuido a su popularidad tanto en su país natal como en el extranjero.

Desde su debut en 2002, Silvestre Dangond ha lanzado más de una decena de álbumes, alcanzando ventas multimillonarias y recibiendo varios premios y nominaciones. Entre sus trabajos más destacados se encuentran La fama, El original, Sigo invicto y Esto es vida, los cuales han incluido éxitos como La ciquitrilla, Por un beso de tu boca, Cásate conmigo, entre otros. Estas canciones no solo han dominado las listas de éxitos en Colombia, sino que también han ganado popularidad en otros países de América Latina y entre las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos.

Además de su éxito comercial, Silvestre Dangond ha sido elogiado por su carisma en el escenario y su habilidad para conectar con el público. Sus conciertos suelen caracterizarse por su energía y la pasión con la que interpreta sus temas, lo que ha cimentado su estatus como uno de los artistas en vivo más solicitados del género vallenato.

En los últimos años, su música ha trascendido las fronteras del vallenato tradicional, colaborando con artistas de otros géneros y experimentando con nuevos sonidos. Esto ha demostrado su versatilidad como artista y su compromiso de llevar la música vallenata a un público más amplio.

Silvestre Dangond ha dejado una huella imborrable en la música latina, no solo por su innegable talento y su aporte a la evolución del vallenato, sino también por su capacidad de innovar y adaptarse a las tendencias musicales contemporáneas, manteniendo al mismo tiempo la esencia de su cultura.

Asimismo, cabe mencionar que esta no sería la primera colaboración del urumitero con representantes del género urbano, debido a que Cásate conmigo la interpretó con Nicky Jam, mientras que El mentiroso y La justicia fueron hechas con Gente de zona y Natti Natasha, respectivamente.