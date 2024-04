Yuly Ferreira denunció que ‘hackearon’ sus redes sociales y las de su esposo Fabián Ríos: “Es un desprestigio”

Yuly Ferreira y Fabian Rios fueron víctimas de hackeo en sus cuentas oficiales de Facebook - crédito @yulyferreira/Instagram

Durante cerca de 20 años, Yuly Ferreira y Fabián Ríos se han establecido como una de las parejas más estables de la farándula colombiana desde que decidieron unir su vida en matrimonio, en 2005, y luego ser padres de dos hijos: Lucía y David. Pese a que no han faltado las pruebas a su unión, como cuando perdieron al que habría sido su tercer bebé en abril de 2023, las han sabido sortear de forma favorable.

No obstante, y como sucede con dos figuras de la actuación tan reconocidas en Latinoamérica –Ferreira es ampliamente recordada por su papel en Las muñecas de la mafia, mientras Ríos encarnó a Albeiro en Sin senos no hay paraíso–, gestionar su figura pública representa ciertas dificultades, en especial por lo que se refiere al manejo de sus redes sociales.

El pasado miércoles 24 de abril, Yuly denunció en sus historias de Instagram que habían hackeado la cuenta de su esposo en Facebook. Según informó, lograron recuperarla brevemente tras varios días de solicitudes y denuncias reportadas a la red social, pero a las pocas horas volvieron a ser víctimas de hackeo.

“La cuenta de Fabián Ríos de Facebook no la está manejando él, la recuperamos y nos la quitaron otra vez. Hay alguien que busca dañar la imagen de mi esposo subiendo cosas horribles. Nosotros no pedimos dinero y no publicamos imágenes obscenas”, expresó la actriz, que pidió a sus seguidores que oraran para poder recuperar la cuenta.

Llovieron críticas contra la pareja de actores

Una vez se difundió el video por parte de perfiles que hacen seguimiento de la actividad de las celebridades, este último gesto fue duramente criticado.

“Tome agua porque le va a dar algo 😂”, “Me aterra Facebook 😢”, “¿Cómo van a pedir orar por eso cuando hay cosas tan graves en este mundo?”, son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en las páginas que replicaron el contenido.

Este jueves 25 de abril, la pareja habló con Lo sé todo acerca del hackeo y explicaron que de hecho los ataques cibernéticos fueron dirigidos también a Yuly.

A su vez, contaron que los involucrados en el ataque cibernético buscaban colocar contenido para adultos en sus cuentas, algo que aseguraron que jamás harían. “Están poniendo imágenes, videos, donde prácticamente las personas en todo el mundo están viendo unas cosas que nosotros jamás nos atreveríamos a poner; mujeres desnudas, hombres desnudos”, explicó Ríos.

El actor añadió que desde su punto de vista se trata de una campaña para desprestigiarlos. “Entonces vemos que es un desprestigio, vemos que es un ataque, vemos que quieren oprimirnos, tal vez, por lo que ven que estamos sacando una empresa adelante y que estamos empoderando a la gente”, manifestó el actor, que hizo referencia a uno de los proyectos empresariales en los que ha trabajado con Yuly en los últimos años, orientado a la comercialización de café.

Del mismo modo, el hombre advirtió a los televidentes que debían tener cuidado con toda la información que suministraban en internet. “Es bueno que ustedes lo sepan. Es bueno que ustedes también cuiden sus redes sociales, las cuentas bancarias, las claves, todo. No lo dejen por ahí a la vista porque les puede pasar lo mismo y los pueden dejar en la calle”, expresó.

Por su parte, Ferreira reveló que fue su hermana la que le avisó lo que estaba sucediendo, con lo que interpuso la denuncia. “Me llama mi hermana y me dice ‘abra su página de Facebook’. No puedo. Me dice ‘¡Yo tampoco! ¡Perdimos el acceso!’ Empezaron con la mia y mientras hacíamos el reclamo a Facebook fueron tres horas. La retornaron y después otra vez y luego la de Fabián. Cuando agarran lo de Fabián empiezan a subir unas cosas...”, manifestó, preocupada.