William Levy, quien se separó en medio de acusaciones de infidelidad, habría tenido un romance con Carmen Villalobos: “El exesposo le encontró unos chats muy calientes”

Encuentran chats que confirmaría la relación que tuvieron Carmen Villalobos y William Levy - crédito @cvillaloboss/IG

Aunque ya pasaron varios días desde que se hizo el anuncio de la separación entre el actor William Levy y Elizabeth Gutiérrez, las razones por las que se habría acabado su amor sigue siendo tema de conversación en varios medios y las redes sociales.

Algunos programas y publicaciones en México y Estados Unidos continúan esculcando sobre el trasfondo de la noticia y si fue una decisión que se tomó a causa de terceras personas.

El matrimonio Levy y Gutiérrez se terminó después de 20 años y todo ocurrió en medio de un escándalo, presencia policíaca, entre otras situaciones polémicas.

Elizabeth Gutiérrez acusó a William Levy de estar con otra mujer en su casa - crédito captura de pantalla Univisión

Sin embargo, después de un tiempo la ruptura sigue arrojando datos e información como lo que se conoció recientemente por el mismo William, quien en conversación con la periodista Ana María Alvarado aseguró que no quiere dar declaraciones que terminen afectando y sean producto de su enojo.

“Hablé casi una hora con él, muy amable. Me dijo: ‘Puedes comentar que hablé contigo, pero no voy a dar entrevistas ni a ti ni a nadie, porque no quiero que, por estar enojado, llegue a hablar mal de la madre de mis hijos’. [...] Me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales. Me duele verlos mal, verlos tristes”, empezó contando la reportera de Sale el sol, que luego reveló que “William asume sus errores”.

El actor indicó en ese momento que no solo él es culpable del momento al que llegó su relación con Elizabeth, pero que no espera ser quien revele esos hechos.

“Ella (Elizabeth) también cometió muchos errores. Solo que muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes solo conocen una parte. Y ahora, solo lo que ella ha dicho”, fueron las palabras de William Levy, según confirmó la periodista mencionada.

Se reveló video policial donde Elizabeth Gutiérrez acusó a William Levy de estar con otra mujer en su casa. (Créditos: Getty Images/Univision)

Sin embargo, lo que también está sonando en el mundo del entretenimiento y que tiene sorprendidos a los fanáticos es que el programa de televisión Chisme no like, que se emite en la televisión latina de Estados Unidos, William Levy ya habría tenido un amorío hace un tiempo y habría sido con una de las actrices con quien compartió set en la novela Café con aroma de mujer.

De acuerdo con la información recogida por el programa de chismes, Carlos Corbacho, propietario de la compañía responsable de crear una colección de perfumes y velas aromáticas de William Levy, aseguró que Levy tuvo un amorío con Carmen Villalobos cuando grabaron la novela en Colombia.

“Tengo constancia de que William Levy tuvo algo con Carmen Villalobos, y Sebastián, el exesposo le encontró unos chats muy calientes con William Levy, por eso se separaron”, fueron las palabras que dijo el exsocio del actor cubano.

Exsocio de William Levy confesó que tiene información sobre una relación entre el actor y Carmen Villalobos - crédito @cvillaloboss/IG

Esto hizo que el escándalo de la separación de Levy llegara hasta lo que habría estado detrás de la ruptura sentimental entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, ya que ellos estaban juntos cuando la actriz grababa esa producción con el cubano.

Cuando se conoció públicamente la separación entre Villalobos y Caicedo, en julio del 2022, los dos aseguraron que no había habido terceras personas. Además, cuando en el 2021, que se estaba grabando la novela colombiana, aparecieron estos rumores sobre un acercamiento entre los actores, los dos le aclararon a la prensa que siempre habían sido amigos y nada más.

La química que había entre ‘Sebastián’ y ‘Lucía’, personajes que encarnaban los actores William Levy y Carmen Villalobos en Café con aroma de mujer, era cuestión de su trabajo y profesionalismo, según explicó la colombiana.

La mujer también en varias oportunidades indicó que a pesar de que tenían una muy buena relación y comunicación en el set, nunca lo llegó a ver como una posible pareja.