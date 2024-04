Shakira reveló si todavía cree en el amor: “Siempre pensé que era una persona débil”

"Cada una de las 16 canciones describe un momento en el que estaba lidiando o elaborando una emoción intensa", expresó la artista - crédito @shakira/Instagram y Getty Images

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue uno de los acontecimientos más relevantes en el ámbito del entretenimiento y deportivo, por cuenta de la influencia del catalán en el fútbol español, y de la colombiana en el ámbito musical. La mediática pareja, tras comunicar la decisión sobre el fin de su relación amorosa, generó millones de comentarios y críticas.

La cantante barranquillera, tras la ruptura, supo cómo seguir adelante y levantarse de este golpe emocional, canalizando cada uno de sus sentimientos por medio de la música y logrando temas exitosos a nivel mundial.

Shakira emprendió un nuevo capítulo en su vida personal y profesional, trasladándose a Miami, Estados Unidos, junto con sus hijos, Milan y Sasha, en 2023. Desde su nueva residencia, revitalizó su carrera musical con lanzamientos que han obtenido gran reconocimiento, incluyendo temas como Mussic Session #53, TQM, El Jefe, Monotonía, entre otros.

Este cambio sucedió en el contexto de su muy comentada separación con el exfutbolista del Barcelona y selección española, un tema que despertó especulaciones internacionalmente. La artista mantuvo silencio sobre el asunto, evitando hacer declaraciones hasta hace algunos meses, cuando finalmente compartió detalles sobre su decisión. La trayectoria de Shakira y la naturaleza pública de su relación con Piqué han mantenido el interés del público y de los medios de comunicación en este nuevo periodo de su vida.

El 24 de abril de 2024, Shakira concedió una entrevista a la revista Marie Claire de Reino Unido, como parte de su tour de medios de comunicación, luego del lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran, siendo esta una frase que se convertiría en un lema en el mundo entero.

Shakira no se resigna y sigue creyendo en el amor

En la entrevista con el medio mencionado, la cantante colombiana confesó que aún cree en el amor, pues lo ve reflejado diariamente en sus padres, quienes llevan décadas juntos.

“No puedo decir que no creo en el amor, porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; cómo se miran a los ojos y se cogen de la mano y no pueden vivir separados el uno del otro”, manifestó la artista.

Pero, la artista explicó que no tuvo tanta suerte en ese aspecto de su vida: “He sido testigo del amor, solo que yo no he tenido esa suerte”. Al exponer su realidad de lo que ha vivido respecto al ámbito amoroso, decidió citar al poeta británico Oscar Wilde para describir sus sentimientos.

“Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura del amor y creo que es cierto. Dura más, al menos según mi experiencia. Mi relación duró 12 años, pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad”, dijo la barranquillera.

Detalles de la separación con Piqué

Por otra parte, la cantante colombiana también reveló algunos detalles de su relación con Gerard Piqué, pues la llevó a recordar momentos agridulces y de mucha dificultad que tuvo que vivir en su momento.

“Estaba tratando de renacer o morir en el proceso. Cada una de las 16 canciones describe un momento en el que estaba lidiando o elaborando una emoción intensa. Estaba en modo de huida o de lucha (para) empoderar a otros para que encuentren su propia fuerza”, expresó.

De acuerdo con su nuevo éxito mundial, Shakira explicó que “cuando mi nuevo trabajo sale recién salido del horno, no me pertenece, es de las personas que lo hacen parte de la banda sonora de sus vidas o celebrar sus propias victorias a través de las canciones”.

La artista comentó que la música le ayudó a curar una parte del dolor que sintió y fue un refugio tras la separación: ”Fue como curarse. Pude transformar el dolor y la ira que sentía en creatividad, productividad y resiliencia. Siempre pensé que era una persona débil y frágil; que no sobreviviría a ciertas situaciones. Entonces, de repente, la vida me presentó todas esas situaciones al mismo tiempo y me pregunté si iba a sobrevivir. Pero lo hice. Y ahora hay menos cosas a las que temo”.