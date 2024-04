Secretaría de Educación de Bogotá denunció hackeo de su cuenta X

La Secretaría de Educación anunció hackeo a su cuenta X - crédito Johan Largo/Infobae

En la tarde del miércoles 24 de abril, la Secretaría de Educación anunció que su cuenta institucional de X (anteriormente Twitter) fue hackeada. Con corte, a las 6:30 p. m. se desconocen detalles del ataque cibernético al sitio web de la dependencia.

Sin embargo, la entidad solicitó a toda la comunidad educativa, como a la ciudadanía en general, reportar cualquier publicación, puesto que, no corresponde a sus contenidos como entidad distrital.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Agradecemos sus reportes para frenar esta vulneración a nuestro digital en X. Estamos trabajando para recuperar nuestra cuenta”, añadió desde su perfil de Facebook la dependencia distrital de educación.

La Secretaría de Educación anunció hackeo a su cuenta X - crédito Secretaría de Educación

Últimas publicaciones de la Secretaría de Educación en X

A las 1:55 p. m. la entidad publicó la invitación del nuevo programa distrital de Jóvenes a la E, que iniciará el viernes 26 de abril de 2024 e irá hasta el 3 de mayo, en la que se estará ofertando cerca de 2.700 cupos.

“Desde este viernes 26 de abril hasta el 3 de mayo, están abiertas las inscripciones de #JóvenesALaE que, en este semestre, beneficiará a cerca de 2.700 jóvenes con el 100% de la matrícula en programas de educación superior y complementaria”, señala la publicación de la secretaría.

Luego de eso, la última publicación que realizó la dependencia responde a la entrega de la Institución Educativa Distrital Agudelo Restrepo, en Ciudad Bolívar, evento en el que participó el alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

El programa iniciará el viernes 26 de abril de 2024 - crédito Educaciónbogota/X

No obstante, la publicación que tiene fijada la dependencia corresponde a un falso comunicado que se emitió por agentes externos a la secretaría que pretendía difundir información sobre las actividades de los colegios durante la medida de racionamiento de agua.

“Información Falsa! El derecho a la educación en presencialidad sigue con normalidad en los colegios, tal como viene desarrollándose desde la semana pasada”, sumó la Secretaría de Educación.

Qué decía el falso comunicado

Un informe incorrecto sobre la suspensión de clases en colegios privados y públicos de diversas áreas de la capital y municipios circundantes creó la confusión en la comunidad educativa. El comunicado, que se difundió en las redes sociales, señaló que dicha suspensión estaba vinculado directamente con el racionamiento del suministro del servicio potable de las zonas de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Kennedy, Puente Aranda, Soacha y Cazucá.

Sin embargo, una vez el anuncio tomó un gran impulso en las redes, la Secretaría de Educación se pronunció desmintiendo dicha información, asegurando que las actividades académicas continuarán normalmente.

El origen del malentendido radicó en un documento no autenticado que detallaba cómo el racionamiento del agua en estas localidades afectaría directamente el ciclo escolar debido a la imposición del turno 6 de restricción.

A pesar de las preocupaciones iniciales que esto generó entre padres, docentes y estudiantes, las autoridades educativas intervinieron rápidamente para clarificar la situación, reiterando la continuidad educativa sin interrupciones.

La supuesta suspensión estaba vinculado directamente con el racionamiento del suministro del servicio potable de las zonas de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Kennedy, Puente Aranda, Soacha y Cazucá - crédito Secretaría de Educación

Cabe resaltar que desde que se emitió la medida de racionamiento del suministro en las nueve zonas de la ciudad, la entidad aclaró que la educación presencial no se detendrá durante las actividades de suspensión del servicio, puesto que el 95% de los colegios distritales y 97% de los privados tienen tanques de reserva para garantizar a los estudiantes y docentes la distribución de agua.

“Muy importante que todos los padres de familia y acudientes sepan que los colegios van a permanecer abiertos todos los días, incluyendo los días en los que les toca el racionamiento de agua. Hemos hecho un levantamiento de cómo tenemos la provisión de tanques de reserva y la mayoría de los colegios lo tienen, y los que no lo tienen vamos a suplirlos con carrotanques. La idea es que los niños no pierdan un solo día y que además tengan el derecho protector de la educación y de acceso al agua. Los colegios van a seguir operando, no va a haber ningún tipo de pico y clase, ningún corte, ni educación virtual, lo que tendremos es colegios todos los días”, manifestó la secretaria de Educación, Isabel Segovia Ospina.

La Secretaría de Educación aprovechó el inconveniente para solicitar a toda la comunidad educativa el hacer la respectiva verificación de la información que se difunde en las redes y otros canales no oficiales a la dependencia, con el fin de evitar malentendidos administrativos y operacionales.