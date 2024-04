Ministro de Salud aceptó que existen errores en el manual tarifario publicado por la cartera: el documento fue retirado de la página

Ministro de Salud aceptó que existen inconsistencias graves en el documento publicado - crédito Colprensa

La publicación del borrador del nuevo manual tarifario, que fija las tarifas máximas por cada servicio de salud ofrecido en las IPS del país, causó un revuelo por las cifras irrisorias que se cobrarían y que llevaría a la quiebra a varios centros.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles 24 de abril el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aceptó en entrevista con Caracol Radio que el documento presenta inconsistencias graves que no corresponderían a la realidad y que tienen que ser revisadas, por lo que abrió una investigación para determinar responsabilidades.

“He pedido por escrito que se mire exactamente qué sucedió. Hubo problemas con algunas tablas. Es un error muy grave. No debió haber sucedido. Estamos mirando en detalle qué fue lo que pasó (...) Por eso, ordenamos retirarlo de la página del Ministerio de Salud”.

Borrador del decreto que modifica el manual tarifario de lo que cuestan algunos servicios de salud - crédito @PalomaValenciaL/X

El funcionario también aclaró que el documento no fue consultado con las sociedades médicas y científicas, diferente a lo que se expuso en las 257 páginas que fueron publicadas en el Ministerio de salud, aunque aseguró que la creación del nuevo manual sí ha contado con encuentros durante dos años para llegar a consensos y se ha contado con la participación de importantes entidades de salud como los hospitales del Valle del Cauca, la Fundación Valle de Lili, el Hospital Nacional de Cancerología y el de Dermatología y la Fundación Cardiovascular de Colombia.

“Hemos hecho más de 15 reuniones. En el Valle del Cauca participaron más de 50 personas que representan a las principales instituciones”, aseguró Jaramillo.

Además, desde la cartera de salud intentan indagar si los errores presentados en el manual se trataron de un error o si, por el contrario, tendría participación de algunos funcionarios con el fin de generar discordias en el Gobierno nacional.

“Desafortunadamente, el día de ayer hubo unas tablas que no detectaron los técnicos un error y por supuesto, eso evidenció que no se había hecho la respectiva indexación expresada en unidades de valor tributario (UVB) y por eso, la orden fue retirarlo para poder corregir esto y ponerlo a consideración porque es un tema muy importante (...) No sabemos si fue un error o algo premeditado, es algo que estamos ahora valorando”, comentó ministro al medio radial.

Sin embargo, el jefe de cartera insistió en la necesidad de crear un nuevo sistema tarifario, pues el que rige actualmente en el país tiene más de 25 años y las condiciones económicas y de procedimientos han cambiado sustancialmente. Además, se refirió al incumplimiento del expresidente Álvaro Uribe de actualizar el manual, lo que ha dejado al sistema en una dura posición financiera.

“Al día de hoy tenemos dos tipos de tarifarios, uno que todavía subsiste a pesar de haber pasado más de 25 años que es el tarifario de los Seguros Sociales y el otro tiene que ver con el del SOAT. Yo recuerdo una reunión de clínicas y hospitales, a mí me delegó la Fundación Cardiovascular de Colombia para asistir a ese evento en el 2004 y tuvimos la oportunidad de recibir al señor presidente Álvaro Uribe Vélez, él se comprometió a tener un tarifario dentro de los tres meses siguientes, desafortunadamente han transcurrido 25 años y no hemos tenido ninguno”, señaló

De momento, las críticas por el manual tarifario continúan, a pesar de confirmarse que se trató de un error de la cartera que fue corregido en la tarde del 23 de abril. Varios congresistas de oposición han señalado que las tarifas fijadas en el documento llevarían a la quiebra a las IPS del país, lo que terminaría de desestabilizar al sector salud, después de la controversia generada por la intervención de varias EPS como Sanitas y Nueva EPS.