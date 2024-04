Hermana de Paulina Vega terminó con el exnovio de Daniela Álvarez: “Cada quien elige con quien quiere estar”

Valeria Vega confirma su separación con el actor Lenard Vanderaa a través de una dinámica de preguntas en Instagram -crédito @lenard.vanderaa - @valeriavegadiep/Instagram

El vida sentimental del actor español Lenard Vanderaa volvió a robarse la atención pública tras confirmarse su separación de Valeria Vega, hermana de la Miss Universo Paulina Vega, creadora de contenido y entrenadora personal.

Este hecho llega después de que el actor español se viera envuelto en controversias pasadas relacionadas con su anterior relación con Daniela Álvarez, exreina y presentadora, a quien acompañó durante el difícil proceso de la amputación de su pierna.

A pesar del amor que expresaba el actor hacia Vega, el fin de su relación fue anunciado por la misma Valeria a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, manifestando su soltería y pidiendo a sus seguidores evitar comentarios negativos hacia Vanderaa, a quien describió como una “persona increíble”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Valeria Vega confirmó su ruptura con Lenard Vanderaa en redes sociales -crédito @rechismes/Instagram

“Él es una persona increíble que admiro por muchas cosas. No tengo rencor de nada con nadie, no quiero comentarios negativos hacia él en mi Instagram”, expresó la entrenadora personal.

La historia de amor entre Lenard Vanderaa y Valeria Vega comenzó en un gimnasio, lugar que ambos frecuentaban y donde la atracción fue inmediata. Según relataron en una entrevista para el programa Buen día Colombia, fue Vega quien tomó la iniciativa, acercándose a Vanderaa con el pretexto de tomar una pesa, dando inicio a una relación que no tardó en ser pública.

La relación entre Lenard Vanderaa y Valeria Vega terminó sin muchas explicaciones -crédito @lenard.vanderaa/Instagram

“Yo la veía y decía ‘qué bombón de chica’ y cada vez que la miraba, ella me estaba mirando a mí (...) luego ella se acercó cogiendo una pesa”, indicó el actor y la entrenadora agregó: “Yo estaba con una amiga y dije ‘voy a ir una pesa a ver qué pasa’. Desde que nos conocimos no nos hemos separado, todo lo hacemos juntos. A mí me ya habían hablado de él”, expresaron en su momento para el medio, mostrando una complicidad y enamoramiento que parecía sólido.

Antes de este reciente capítulo en la vida amorosa de Vanderaa, el actor fue pareja de Daniela Álvarez, relación que cobró especial relevancia en medios debido al apoyo que le brindó a la exreina durante su operación y posterior amputación de pierna, un duro golpe que enfrentaron juntos. Sin embargo, después de este periodo, la pareja anunció su separación, un evento que llenó de especulaciones y críticas hacia Vanderaa, algunas apuntando a la condición física de Álvarez como un posible factor.

Daniela Álvarez afrontó la pérdida de su pierna mientras estaba en una relación con Vanderaa -crédito @danielaalvareztv/Instagram

Sin embrago, la exreina barranquillera desmintió los rumores y reveló que su separación había sido por motivos de proyectos profesionales individuales: “A esas personas les diría que lo que Lenard merece son solo aplausos, reconocimiento (...) Entre Lenard y yo siempre hemos tenido circunstancias de proyectos y de cosas que nos han separado. Volvió a pasar lo mismo (...) Merece todas las cosas más bonitas porque es un hombre de un corazón gigante, un hombre que estuvo para mí en las buenas y en las malas. Que siempre desde el minuto uno me miró con los mimos ojos de amor, de nobleza, de cariño infinito”, reveló la presentadora para el medio Hola! USA.

La ruptura con Valeria Vega se suma a una serie de cambios en la vida personal de Vanderaa, quien continúa con su carrera en Colombia, puesto que trabajó en distintas producciones como El Bronx y Siempre bruja. La confirmación de la separación no solo puso fin a los rumores sobre el estado de su relación, sino que también reveló la madurez con la que ambos manejan la situación. Valeria Vega expresó su posición: “Cada quien elige con quien quiere estar. En donde nos hagan felices es donde tenemos que estar”, mostrando un respeto mutuo a pesar del fin de su romance.