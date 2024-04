Así se despidieron los fanáticos de ‘Rigo’: reacciones, memes y comentarios por el final

'Rigo' llegó a su final y el público reaccionó en las redes sociales - crédito @juanpurrego/Instagram

Después de que saliera al aire el episodio final de la producción del Canal RCN que estaba basada en la historia de la vida real del ciclista Rigoberto Urán, los espectadores compartieron sus impresiones al respecto y, también, los sentimientos encontrados por el final de la exitosa novela.

De acuerdo con los internautas que compartieron su sentir en las redes sociales, se conoció que a algunos no les gustó el final; también que hay otros que se quedaron ‘desparchados’, porque era su plan diario y también hubo quienes por medio de memes se expresaron.

El hecho del final de una de las producciones más queridas por los colombianos en los últimos tiempos hizo que las plataformas digitales se llenaran de reacciones.

Internautas reaccionaron al final de la novela de Rigo - crédito @leoenpotencia/X

En general, se pudo notar que la tristeza es la palabra y el sentimiento que invade en este momento a muchos internautas y televidentes que RCN logró conquistar con la producción de ‘Rigo’. Luego de casi cien capítulos llenos de emoción, aventura y tristeza, de conocer detalles inéditos de la historia del deportista y de cómo superó todos los obstáculos para llegar hasta donde está, los colombianos e incluso el ciclista le dijeron adiós a esta historia.

El romance de Rigoberto Urán con Michelle Durango por fin tuvo un final feliz, pues después de todo lo que vivieron, la pareja de se reencontró y vieron que el amor estaba latente, así que terminaron juntos formando la familia que tanto soñaban,

Fanáticos de Rigo piden segunda temporada de la novela - crédito @CanalRCN/TIKTOK

Cabe mencionar que desde el primer capítulo la producción trabajo en mostrarle a los fanáticos las hazañas y todos los retos a los que se tuvo que enfrentar el ‘hijo de Urrao’ para salir adelante junto a su familia, evidenciando que aunque ahora goza de varios beneficios y comodidades, tampoco la tuvieron fácil y tuvo que esforzarse fuertemente.

Es por esto que los memes, los comentarios y las reacciones por parte de los internautas no faltaron en ninguna de las plataformas digitales, algunos agradeciendo a RCN por dejarles ver la linda historia, y otros alegando porque faltaron muchos detalles para ver, incluso mencionaron que se notó el afán con el que quisieron cortar la novela por lo que están pidiendo una segunda temporada.

Así reaccionaron los seguidores de Rigo al final de la novela - crédito @@JuanGui_RMCF/X

“Rigo me encantó, pero no entendí ese afán por acabarla. Y me habría encantado ver al verdadero Rigoberto Urán en el final”, “¿Y la segunda temporada para Cuándo?”, “De esta novela solo puedo decir que me le quito el sombrero a RCN”, “¿Y ahora qué voy a hacer en las noches?”, “Ya no tiene sentido la vida, se acabó Rigo”, son algunos de los mensajes de los internautas que se pueden leer en las diferentes redes sociales.

Fanáticos de 'Rigo' sufrieron el final de la novela - crédito @Daniela36588812/X

Por su parte, Rigoberto Urán se despidió de la novela en la que mostró su vida con detalles y expresó su nostalgia con el último capítulo de la producción, afirmando que él y su esposa, Michelle Durango, estaban ‘entusados’.

Esto lo hizo con un carrusel de fotos en el que se ven especiales momentos que han vivido en pareja, y con lo que quiso mostrar que “los finales felices sí existen”.

Michelle Durango y Rigoberto Urán tuvieron un final feliz pese a las adversidades - crédito @gorigogooficial/Instagram

“La novela se acabó y nosotros quedamos con una tusa”, escribió el ciclista.

Finalmente, se mostró más que agradecido con la manera en la que se narró su biografía en la pantalla chica, tanto así que fue el televidente número uno, cada una de las noches, siguiendo los detalles de lo que se decía o mostraba sobre él, su familia, su trabajo y por su puesto todo lo relacionado con su pareja y la familia de ella.