Briceño vs. sindicatos: así fue la pelea del concejal y varios sindicatos de educación en redes sociales

La senadora y el concejal aseguraron que los permisos sindicales le han costado al país 44.000 millones de pesos en los últimos 4 años - crédito @PalomaValenciaL/X

El sábado 13 de abril de 2024, la senadora opositora Paloma Valencia y el concejal de Bogotá Daniel Briceño compartieron un video en su cuenta de X en la que se refirieron a los costos que han generado los parones de sindicatos de la educación como Fecode, la ADE o Sindodic en los últimos cuatro años.

“Bogotá tiene tres sindicatos de maestros: Fecode, la ADE y Sindodic, estos tres sindicatos de maestros durante los últimos cuatro años, de 2019 a 2024, le han costado 43.000 millones de pesos a la ciudad cada vez que hacen un paro”, comenzó por explicar Briceño.

De acuerdo con la información que compartió el concejal, cada vez que los docentes sindicalizados dejan de dictar clase se pierde dinero, lo que equivale a 44.000 millones de pesos en los últimos años.

“Cada vez que un maestro sindicalizado o un directivo docente sindicalizado sale a protestar y deja a los niños tirados en los colegios y no da clase, esto tiene un costo para la ciudad y ha sido en los últimos años de 44.000 millones de pesos”.

La publicación del video generó que Fecode y el concejal Briceño intercambiaran varios mensajes subidos de tono en los que el sindicato aseguró que los políticos deberían bajar su sueldo y que ese dinero se debería utilizar en contratar más maestros y mejorar sus sueldos.

“¿Cuánto le cuesta al presupuesto de Bogotá un concejal que no analiza, que no investiga, que no indaga, que se limita a copiar, pegar y asumir sus conjeturas? Cumpla con su obligación, pregunte en el Ministerio del Trabajo para qué es una comisión sindical y, de paso, le explican que la asociación sindical es un derecho constitucional y que es su obligación respetarlo. Mientras existan avivatos y mentirosos que busquen privatizar la educación pública para enriquecerse con sus recursos, la lucha del magisterio seguirá fuerte”, respondió Fecode al video de Valencia y Briceño.

Tras la publicación de Fecode, Briceño respondió y aseguró que los sindicatos de educación resultan muy costosos para lo que le aportan al país y argumentó su sueldo en que con su trabajo en el Concejo puede generar mejores posibilidades para los niños en los colegios públicos.

“Ustedes son demasiado costosos para lo que realmente le aportan al país. Mientras yo esté en política daremos la pelea para que millones de niños tengan otra posibilidad más allá de ir a un colegio público. Los colegios en concesión y el voucher educativo harán la diferencia”, respondió Daniel Briceño.

Luego, Fecode compartió una carta publicada por la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) en la que aseguraron que las apreciaciones que la senadora Valencia y concejal Briceño hicieron fueron peligrosas, dado que estigmatizan a los trabajadores de la educación pública.

Por lo tanto, aseguró la ADE en la carta: “Hacemos responsables a estos dos personajes del partido Centro Democrático, por las acciones violentas que deriven de estas declaraciones basadas en señalamientos, persecución, intimidación y perfilamiento que hacen de manera directa hacia los trabajadores afiliados a sindicatos como la ADE, y que ponen en evidente riesgo la integridad y la vida de los trabajadores de la educación de Bogotá y Colombia”.

En respuesta a la carta, el concejal Briceño aseguró que dar a conocer el costo de los permisos sindicales no es estigmatizar, sino que, por lo contrario, tiene como finalidad que las personas tengan conocimiento de en qué se invierten los recursos públicos.

“Publicar la millonada que cuestan los permisos sindicales no es estigmatizar. Es más quedan notificados, de ahora en adelante la gente sabrá el costo de forma periódica. Lo que ustedes gastan son recursos públicos y todos tienen derecho a saber en que se invierten”, comentó Briceño.