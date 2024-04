Video: niña conmueve en redes sociales tras curiosa petición en el velorio de su padre

: La conmovedora imagen de una hija pidiendo silencio por respeto a su padre asesinado resuena en los corazones de la ciudadanía, impulsando un llamado a la reflexión sobre la pérdida y la violencia en la comunidad - crédito redes sociales

Una conmovedora escena conmovió a los internautas en redes sociales, luego de que se viralizara el video una pequeña niña, que hace una curiosa petición durante el funeral de Brandon Tapia, un joven de 24 años asesinado en circunstancias violentas, y quien sería el padre de la menor.

Con base en lo informado por las autoridades, el hombre fue atacado a disparos mientras se encontraba en un establecimiento del barrio La Sierrita el 10 de marzo; sin embargo, por la gravedad de las lesiones sufridas murió casi un mes después de un arduo tratamiento en la Clínica Santa Mónica.

Los hechos se desencadenaron en un contexto de violencia que, según relatos, involucra un conflicto previo entre un amigo de la víctima y otro individuo identificado como Johnny. “Como resultado de eso, tomó represalias contra mi hijo, quien no tenía ninguna implicación en lo ocurrido”, declaró el padre del joven fallecido, según Vanguardia. De otro lado, en el transcurso de las honras fúnebres de la víctima, hubo un suceso que llamó la atención de los presentes, y posteriormente de los usuarios en redes; su hija de cinco años, presente en la ceremonia, expresó su preocupación por el alto volumen de la música que, en su inocencia, temía pudiera “despertar” a su padre.

Conmovedora petición de hija en el funeral de Brandon Tapia, joven asesinado en Barranquilla - crédito redes sociales

La niña, al lado del ataúd y en medio de la melodía Amigo del cantautor brasileño, Roberto Carlos, solicitó a su mamá que bajara el volumen del sonido, una escena que conmovió por su carga emocional: “Mami, dile al señor que baje eso, que van a despertar a mi papá y él está durmiendo”.

Luego de ello, el abuelo de la menor se acerca a abrazarla y esta le insiste en que si no disminuyen el volumen de la música, podría molestar a su padre. A pesar de la tragedia, la familia decidió no explicarle la muerte de su progenitor y prefirieron convencerla de que el hombre tenía un sueño profundo. Por otra parte, aunque no se han reportado avances significativos en la investigación del caso, el hecho ha generado discusiones sobre la necesidad de abordar con mayor eficacia la seguridad en la región y proveer recursos adicionales para las víctimas y sus familias.

Barranquilla registra aumento del 15% en homicidios en el primer trimestre de 2024

En un reciente informe revelado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, se registró un preocupante aumento en la cifra de homicidios en la capital del departamento del Atlántico, durante el primer trimestre de 2024. La estadística muestra un alza de 15 incidentes mortales en comparación con el mismo lapso del año 2023, elevando la cantidad de casos de 96 a 111.

Barranquilla registra aumento del 15% en homicidios en el primer trimestre de 2024 - crédito iStock

Este incremento de violencia contrasta significativamente con las cifras reportadas en Soledad, un municipio vecino dentro del área metropolitana, donde se ha observado una notable reducción del 44% en incidentes de este tipo. Las cifras dejan en evidencia la problemática de seguridad que actualmente enfrenta la costa norte del país, lo que llevó a una reunión crítica el 4 y 5 de abril entre las Fuerzas militares y diferentes autoridades regionales. Cabe mencionar que el encuentro tuvo como finalidad principal analizar y contrarrestar el espiral de criminalidad que azota la región.

La diferencia en las cifras de homicidios entre Barranquilla y Soledad apunta a diversos factores socioeconómicos y de seguridad pública que afectan a las localidades dentro de la misma región. Por su parte, las autoridades buscan mediante el diálogo interinstitucional fortalecer las estrategias y acciones para atajar este fenómeno delictivo, que impacta negativamente en la percepción de seguridad de los habitantes y en el desarrollo socioeconómico de estas áreas.