‘Yo soy Betty, la fea’: así sería el comportamiento de los protagonistas, si tuvieran cuentas en redes sociales

Varios usuarios de redes sociales imaginaron a los personajes de la serie con teléfonos inteligentes y plataformas - crédito Johan Largo/Infobae

En 1999, los televidentes en Colombia fueron testigos de la historia de Beatriz Pinzón Solano, una mujer muy inteligente, pero que tuvo que enfrentarse al lado oscuro de la sociedad por su aspecto físico, lo cual no fue impedimento para convertirse en la persona más importante de la empresa EcoModa y tener la astucia para salvar la compañía.

Más de 20 años después de que se estrenara una de las series más relevantes de la historia de la televisión colombiana, los amantes y seguidores de Betty han aprovechado la tecnología para compartir imágenes o historias sobre la novela.

Entre todas las publicaciones divertidas sobre Yo soy Betty, la fea en redes sociales, a los internautas les llamó la atención una curiosa comparación de los personajes si la historia se desarrollara en la actualidad y contaran con cuentas en plataformas como Instagram, TikTok o, incluso, Tinder.

En el grupo Betty Memes de Facebook, los usuarios compartieron sus impresiones sobre cómo sería la vida de los personajes de la novela si contaran con teléfonos inteligentes y redes sociales.

Por ejemplo, Patricia Fernández, de acuerdo con la publicación, “se la pasaría publicando fotos de todas las comidas que le invita Marcela y poniendo la ubicación en LeNoir para que vieran que ella todavía va a restaurantes de lujo, su foto de portada en Facebook sería el Mercedes, se la viviría suplicándole a Mario fotos para ponerlas en las historias, y Mario trataría de evadirla por todos los medios posibles, ¿Cómo va a dejar que su ganado lo vea en las historias de Patsy Pats?”.

Usuarios aseguraron que el diseñador Hugo Lombardi sería un influenciador de éxito - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Una de las grandes enemigas de Beatriz Pinzón fue Marcela Valencia que, según la publicación, “se la pasaría tratando de revisarle el celular a Armando, la escena de la agenda posiblemente habría sido que Armando dejó el teléfono olvidado en la oficina, llama a Betty para que se lo guarde y le ordena que por ningún motivo deje que nadie tenga acceso a ese celular, le reclamaría a Armando por que le dio like a la foto de Natalia Paris o por qué estaba en las historias de Claudia Bosch o por qué no tiene activada la última conexión en WhatsApp o que no deja que los mensajes se pongan en azul”.

En cuanto a Betty, que incluso estuvo trabajando mucho tiempo en el armario de la oficina de Don Armando, “no tendría Instagram porque ‘ese es el mundo de los bellos, y yo no puedo estar ahí. Ellos son felices, no tienen problemas, no son feos’, pero seguramente tendría X y se la pasaría posteando sobre economía y finanzas”.

Uno de los puntos de giro de la novela fue el viaje a Cartagena, por lo que los usuarios también lo tuvieron en cuenta: “Catalina Ángel la animaría a que se abriera un Instagram, se lo abriría el mismo día que se hizo el cambio de cabello, y la primera foto sería esa foto en la que está abrazada con Michel, la cual, habría posteado él y alguien de EcoModa la habría visto en las historias de Tais Araujo, Claudia Elena Vásquez o cualquiera de los otros famosos que interactuaron con ella”.

Las amigas de Betty eran conocidas como el cartel de las feas - crédito Canal RCN

Freddy Contreras, el mensajero de EcoModa, se la pasaría subiendo tiktoks y aprovechando los desafíos de baile para grabar con Aura María, Wilson o las del cartel de las feas.

Por su parte, Mariana Valdés sería activa en redes sociales como Instagram y se la pasaría publicando sobre esoterismo, magia blanca y numerología. Inesita, la más veterana del cuartel, tendría una cuenta en Facebook que abrió y nunca utilizó, porque se le olvidó la clave.

La Peliteñida y Marcela fueron dos de los personajes más icónicos de Yo soy Betty, la fea - crédito captura de pantalla RCN TV

Varios usuarios comentaron de manera divertida y aseguraron que les alegró el día imaginar de esa manera a los protagonistas de la novela: “Hugo también sería topppp en redesss”; “Mario sería el galán de las redes sociales, súper influencer @triplepapito sería su username 😂”; “La mamá de Betty sería la tía que manda imágenes de Piolín, Berta se la viviría en Facebook posteando chismes”; “En verdad que me hiciste el día con este resumen fugaz y actualizado de mi novela favorita 😍😍”.