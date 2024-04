Esto piensa Carles Puyol de una eventual llegada de Luis Díaz al Barcelona

Durante la semana se ha especulado respecto al futuro de Luis Díaz en la Premier League - crédito Infobae/Santiago Neira

Luis Díaz tiene a Europa a sus pies. El guajiro, que desde el Junior de Barranquilla llegó al Fc Porto para pasar al Liverpool y consolidarse como un referente del fútbol mundial, es uno de los delanteros más cotizados del mercado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Pese a que los hinchas Reds en cada encuentro le muestran el amor desbordado a Lucho, desde hace un par de días la prensa europea ha estado especulando respecto a una eventual salida del futbolista colombiano para llegar a otro club de prestigio.

Así le cantaron los hinchas del Liverpool al colombiano Luis Díaz - crédito @TheRedmenTV/X

Dos de los clubes más señalados por la prensa para la supuesta llegada del guajiro serían el París Saint German PSG y el Fc Barcelona. En medio de la ola de rumores, una leyenda del equipo culé se pronunció respecto a una hipotética salida de Díaz del Liverpool para llegar al Barça.

Se trata de Carles Puyo, el central que fue campeón del mundo con la selección de España y campeón de infinidad de torneos, incluyendo el mundial de clubes, con el Barcelona. Puyol le indicó a Semana que el guajiro actualmente se encuentra en un buen club con ritmo de competencia, por lo que debería considerar si en realidad quiere irse del Liverpool.

“Al final, recomendar es difícil para mí. No hace falta que lo diga, el mejor equipo y donde se está mejor y donde se vive mejor es Barcelona, y en el FC Barcelona, pero él está en un gran equipo, está jugando, es un jugador importante, está compitiendo por títulos. Entonces, ya es un tema más personal si quiere cambiar o no, al final a veces te haces una idea, pero si estás feliz en un lugar a veces es mejor no cambiar”.

Mascherano junto a Puyol protagonizaron una de las mejores épocas del equipo culé - crédito Getty Images

Aunque el recordado defensa español no ocultó su gusto por la forma de juego del guajiro y lo bueno que sería para el club, así lo indicó en la cadena RCN Radio: “No tengo el poder para llevármelo. Seguro sería un gran fichaje por las características que tiene, es un jugador muy bueno”.

Otra de las leyendas del equipo catalán que se refirió al fichaje de Díaz fue Javier Mascherano, quien resaltó que la decisión que tome Lucho será la mejor, teniendo en cuenta que actualmente está en uno de los clubes más competitivos a nivel mundial.

“Y nada, claramente me imagino que él irá buscando seguir en un nivel competitivo, hoy está en un equipo que está peleando cosas importantes y seguramente si se va o se queda en el Liverpool la Champions la va a jugar. Recomendarle algo a alguien, yo no suelo hacerlo, creo que son decisiones personales y claramente él sabrá lo que tiene que hacer”.

Por qué la importancia de Puyo para el Barcelona

Puyol junto a varias leyendas que actualmente están retiradas integró uno de los equipos más ganadores en la historia del fútbol - crédito Mc Films/Shutterstock

Carles Puyol, durante su carrera en el Barcelona, se erigió no solo como un defensor central de clase mundial, sino también como un símbolo de liderazgo, compromiso y lealtad hacia el club. Su importancia radica en varios aspectos esenciales.

Primero, Puyol fue crucial para la consolidación de una de las épocas más gloriosas en la historia del equipo. Su presencia en la defensa aportaba seguridad y confianza, lo que permitía a sus compañeros en el campo jugar con mayor libertad y audacia. Esto se tradujo en la consecución de numerosos títulos, tanto nacionales como internacionales, incluyendo varias Ligas de Campeones de la UEFA.

En segundo lugar, su liderazgo dentro y fuera del campo fue fundamental. Puyol se destacó por su espíritu de lucha y su capacidad para motivar a sus compañeros en los momentos más críticos. Su compromiso con el equipo era palpable en cada juego, donde daba todo por la camiseta. Esta actitud se convirtió en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones del club.

Finalmente, la lealtad de Puyol al Barcelona y su identificación con los valores del club lo hicieron un emblema y símbolo de la identidad azulgrana. Su carrera, dedicada íntegramente al equipo catalán, es un testimonio de su carácter y su amor por los colores del club.