Director de la Dian confesó si hubiese aceptado trabajar para el Gobierno de Álvaro Uribe e Iván Duque

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, reveló si hubiese aceptado o no trabajar para el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez o de Iván Duque.

Mr. Taxes, como es conocido en redes sociales tras volverse viral por las dinámicas que maneja en su cuenta de TikTok —en la que da a conocer detalles sobre su trabajo y responde preguntas de los usuarios en materia tributaria—, aseguró que con el presidente Uribe no hubiese sido posible trabajar.

En entrevista para el programa Desnúdate con Eva, de la periodista Eva Rey, Reyes afirmó que, en el caso posible de Álvaro Uribe, este no le hubiese pedido trabajar en Gobierno: “En su momento no me lo hubiera pedido, porque yo era niño cuando él empezó, así que con toda seguridad no hubiese sido posible”.

Frente a la posibilidad de trabajar para el Gobierno Duque, el director de la Dian recordó que, para ese momento, escribía columnas de opinión en un medio de la capital. Allí, dijo “manifestaba puntos de vista muy encontrados, entonces creo que se hubiera dado cuenta que no comulgábamos en términos de ideas”.

Reyes destacó que durante ese mandato, Duque invitó a varios de los que hicieron parte del paro nacional de 2021, del que hizo parte, y en varias mesas de diálogo estuvo presente: “Uno como ciudadano, en una sociedad democrática, siempre debe estar abierto al diálogo”. Sin embargo, para el funcionario, también se debe ser fiel a los principios que cada cual tenga, por esa razón, confesó que no hubiese trabajado con Iván Duque.

Contrario a las hipotéticas dos propuestas anteriores, sobre la de Gustavo Petro de trabajar en su Gobierno, el director de la Dian afirmó que aceptó de inmediato: “Uno no dice que no ante el deber con el Estado, con el presidente de la República y con los colombianos”, dijo.

La relación entre el director de la Dian y el ministro de Hacienda

Mucho se habla de una posible rivalidad al interior del Gobierno, específicamente entre el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Las especulaciones sobre una relación quebrada entre ambos funcionarios se incrementaron luego de que Reyes señalara que las proyecciones económicas de Hacienda en 2023 impactaron negativamente el recaudo tributario.

Precisamente, a raíz de este asunto y de las discusiones que ha generado la reforma tributaria planteada por el Gobierno, Reyes aseguró que “la Dian y el Ministerio de Hacienda tienen que trabajar todos los días en múltiples proyectos, y sin ese trabajo armónico sería difícil sacar cosas adelante”.

En la entrevista con Eva Rey, el funcionario recordó que la Dian recauda el dinero que el Ministerio de Hacienda plantea utilizar, como el Presupuesto General de la Nación, por lo que la relación entre ambas partes debe ser “fluida”. En seguida, Reyes confesó que, pese a que Bonilla no es su jefe directo, pues lo es el presidente Gustavo Petro por mandato constitucional, cuando se comunica con el ministro, este sin problema le contesta; sin embargo, no le puede “jalar las orejas”.

A la pregunta de si mantiene contacto constante con el presidente Petro, el director de la Dian contestó que sí. “Cuando hay temas urgentes, llamo al presidente y le comento”, afirmando que sí tiene el número celular del jefe de Estado. Finalmente, Luis Carlos Reyes explicó que no hace parte del combo de los petristas arrepentidos: “Yo voté por él y si en algún momento siento que puedo llegar a estar arrepentido, debería renunciar”.