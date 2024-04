Viceministro Francisco Coy saldrá de su cargo en la Cancillería: “Ha sido una experiencia fantástica”

Francisco Coy, saliente viceministro de Relaciones Exteriores, agradeció al presidente Gustavo Petro por la oportunidad de estar en el cargo durante un "momento histórico" - crédito Cancillería

El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, confirmó su salida del cargo con un mensaje en X (antes Twitter) en el que agradece al presidente de la República, Gustavo Petro, al canciller suspendido Álvaro Leyva Durán y al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, por la oportunidad que le brindaron.

Aseguró que ejerció sus labores en un “momento histórico” del país, en el que hay una “actitud internacional” de mayor ambición. Asimismo, informó que el historiador, docente, columnista y político Daniel García-Peña entrará a reemplazarlo en la cartera. “Esta mañana hablamos y acordamos los primeros pasos para el proceso de empalme”, indicó Coy.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Este período al frente del Viceministerio de Relaciones Exteriores en @CancilleriaCol ha sido una experiencia fantástica para participar en el diseño y la ejecución de la política exterior de un país que se proyecta con cada vez mayor importancia en el escenario internacional”, expresó el funcionario en su cuenta oficial de la red social.

El viceministro Francisco Coy confirmó su salida del cargo y la llegada de Daniel García-Peña - crédito @franccoy7X

De acuerdo con la Cancillería, Coy es economista de profesión, con una maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, y otra maestría en Políticas Públicas Internacionales.

Fue nombrado viceministro en agosto de 2022, pero su carrera diplomática data de 1988, cuando se convirtió en miembro del Servicio Exterior colombiano. El 2011 llegó a ser embajador; fue director de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo entre 2010 y 2014; director de Europa entre 2014 y 2015; y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2020 y 2022.

También fue jefe de Misión Alterno en la Embajada de Colombia ante el Reino de Bélgica, Luxemburgo y en dos ocasiones trabajó en la Embajada de Colombia en Washington.

¿Quién es Daniel García-Peña?

Daniel García-Peña fue cónsul en París durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos - crédito Christian Castillo M./Europa Press

Según informó La Silla Vacía, el político y periodista Daniel García-Peña que llegará al cargo de viceministro de Relaciones Exteriores es historiador de Belmont Abbey College (Carolina del Norte). Integró el movimiento político Alianza Democrática M-19, que surgió luego de la desmovilización de la guerrilla.

También fungió como Alto Comisionado de Paz entre 1995 y 1998, durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper. Llegó a ser secretario General del partido político Polo Democrático, cargo que ejerció durante apenas un año. De igual manera, fue cónsul en París durante el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos.

Es reconocido también por haber trabajado con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. García-Peña fungió como director Distrital de Relaciones Internacionales, pero renunció en 2012 luego de que su esposa, María Valencia, saliera del cargo como secretaria de Hábitat. “Estoy totalmente desconcertado con tu decisión de desvincular a María Valencia de su cargo como Secretaria del Hábitat”, se lee en la carta que escribió García-Peña al hoy presidente de la República, publicada por El Tiempo.

Daniel García-Peña fue director Distrital de Relaciones Internacionales cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá - crédito Christian Castillo/Colprensa

La misiva generó polémica por un apartado en el que lanzó una crítica a las personas déspotas. “En la política, las formas son de fondo. No basta con tener los principios correctos ni la razón científica. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La democracia no es solo un ideal, sino que implica prácticas de respeto y solidaridad, especialmente cuando se trata del uso del poder al servicio de la transformación social”, escribió García-Peña.

Asimismo, dedicó unas palabras de agradecimiento al entonces alcalde Gustavo Petro, dando a conocer la perspectiva que tenía de él. “Eres de las personas más valientes, inteligentes y creativas que he conocido y me siento un privilegiado de haber aprendido y crecido tanto a tu lado”, escribió.

No obstante, dijo que esperaba que Petro pudiera usar su inteligencia para evaluar las consecuencias del “poder”, buscando también ser valiente y asumir las equivocaciones para corregirlas. “Por el bien tuyo y del proyecto progresista”, expresó.