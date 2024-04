Karol G sorprendió a sus fanáticos en el show de Juanpis González: hubo hasta propuesta de matrimonio

Karol G fue la invitada sorpresa en el programa de entrevistas de Alejandro Riaño - crédito Instagram/@karolg

Aunque el comediante Alejandro Riaño había hecho el anuncio del “show más importante de la historia de Juanpis” en sus redes sociales, pocas personas se esperaban que se podría tratar de Karol G, pues la cantante está alistándose para los dos conciertos que va a dar en Bogotá, el 5 y 6 de abril.

Por eso, se dieron varias especulaciones sobre quién sería la invitada a esta cita. Incluso, hubo seguidores que bromearon y dijeron que se trataba de cantantes como Marbelle o Farina. Pero, al escenario del ‘Teatro Juan Pablo González Pombo’, ubicado en el Centro Comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá, llegó ‘La Bichota’.

La artista mundial sorprendió a las trescientas personas que compraron boleta y asistieron al programa de entrevistas de ‘Juanpis González’ el 4 de abril.

El comediante Alejandro Riaño sorprendió al público con una invitada especial - crédito @alejandroria/IG

“El show más grande de la historia de ‘The Juanpis Live Show’, este jueves a las 5 de la tarde. Solo trescientas boletas a la venta”, escribió el comediante junto con el anuncio que hizo un día antes del programa en vivo.

Finalmente, se llegó la fecha y la hora para descubrir la gran sorpresa que se iban a llevar los asistentes y al conocerse de la presencia de la cantante antioqueña Karol G, el espacio se llenó de una ovación absoluta por parte de todos los presentes.

La mujer estuvo por dos horas hablando con el comediante de su vida, su camino a la fama, el amor y hasta cantó algunos de sus mayores éxitos con los que emocionó al público, pues la entrevista empezó a las 5:45 de la tarde y terminó casi a las 8 de la noche.

Karol G fue la artista invitada sorpresa del reciente show de Juanpis González - crédito @juanpisgonzalez/IG

‘La mujer del año’, nombra por la revista Billboard, a pesar de que ha pisado miles de escenarios en diferentes partes del mundo, llegó al teatro y confesó sentirse nerviosa de estar allí, pero agradeció al público que aunque no sabían que ella iba a estar ahí se sumaron a la aventura.

La entrevista estuvo acompañada por varios momentos destacados que muchas personas compartieron en videos que están circulando por todas las redes sociales, de hecho, algunos de ellos los reposteó el mismo Alejandro Riaño en su perfil de Instagram.

De esos, hay unos del principio de la entrevista, en donde la mujer mostró la alegría que sintió cuando le revelaron el sofá en el que se sentaría, pues fue un mueble especialmente pintado para ella por la artista Viviana Grondona.

Juanpis González sorprendió a Karol G con un escenario hecho para ella - crédito @alejandroria/IG

Sin embargo, también llamó la atención de los internautas, que pudieron vivir el momento a través de los videos compartidos en las redes, algunas de las historias que la colombiana recordó durante la charla, pues vivió momentos en su vida que ahora recuerda con amor y agradecimiento.

Incluso, aprovechó el momento para enviarles palabras de amor a su familia, que estaba entre el público, por ayudarla a crecer.

“Mi familia siempre me apoyó. Yo me iba con mi papá a repartir discos en la calle para que los taxistas los pusieran. Ellos me ayudaron a seguir adelante”, dijo la paisa.

Adicionalmente, contó un hecho que le pasó en su infancia en Medellín y que no olvida, pues cuando era una niña su mamá no era permisiva con las salidas y algunos temas más.

“Mi mamá no me dejaba salir hasta tarde. Una vez fue hasta la discoteca en la que estaba y le pidió al Dj que me nombrara para que saliera”, ‘Por favor, la señorita Carolina Giraldo, que la mamá la está esperando en la puerta’”, contó Carolina Giraldo en medio de risas.

Karol G recordó una vergüenza que le hizo pasar su mamá cuando niña - crédito @juanpisgonzalez/IG

Asimismo, recordó un momento en el que explicó que cuando llegó con su trabajo discográfico a los estudios de Universal no le tuvieron mucha fe y se negaron a trabajar con ella por ser una mujer en el género urbano.

“[Vamos a revisarlo, pero una mujer en el género urbano como que no está chévere], me dijeron eso, además de todo, la primera vez que yo fui a Universal”, explicó la mujer.

Karol G contó cómo le fue la primera vez que la vieron en los estudios de Universal - crédito @artistastrendingnow1/TikTok

Finalmente, cantó para sus fans sus éxitos más representativos del momento e hizo un gesto para su novio, el cantante Feid, con el que cautivó, pues le pasaron una cartulina y en ella escribió con aerosol las letras S y C separadas por un corazón, haciendo alusión a las iniciales de Salomón y Carolina.