Liquidación de la EPS Compensar: así llegó la empresa a la crisis que podría significar su desaparición

Tras el anuncio de la carta enviada el viernes 5 de abril por parte de la EPS (Entidad Promotora de Salud) Compensar a la Superintendencia de Salud (Supersalud) en la que pidió su liquidación de forma voluntaria debido a la crisis financiera que haría insostenible la continuación de su operación, se ha vuelto a poner sobre la mesa un documento que había sido enviado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en junio de 2023 donde se indicó lo que podría ocurrir.

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, indicó la carta que enviaron las EPS Compensar, Sura y Sanitas al jefe de la cartera.

Sin embargo, en ese momento Jaramillo aseguró en entrevista con El Tiempo que no existía una crisis, además de negar el incumplimiento de pagos.

“Este gobierno cumple sagradamente con lo que está presupuestado. Que cuando hay ganancias, todos felices; pero cuando hay pérdidas, no quieren asumir. No hablemos de crisis donde no la hay”, indicó al medio de comunicación Jaramillo.

En contraste a lo que mencionó Jaramillo, el panorama que se observa en el 2024 para el sector de la Salud ha sido considerado por algunos expertos y representantes políticos como una “crisis”, y más si se tiene en cuenta que la tarde del martes 2 de abril la Supersalud intervino a la EPS Sanitas, una de las que mayor cantidad de afiliados tiene a nivel nacional, con cerca de seis millones de usuarios.

Además, 24 horas después la misma entidad anunció la intervención a Nueva EPS, la cual cobija a diez millones de afiliados.

Los tres puntos de la carta enviadas al ministerio

Que el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capacitación) es insuficiente para atender el plan de beneficios en Salud. En este punto, aclara la carta, los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Basado en lo anterior, el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8%, frente al aumento del valor de los servicios cubiertos por el PBS (Plan de Benenficios en Salud). El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7%, destacó el medio especializado Consultor Salud Concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Al no realizarse el ajuste de la UPC por condiciones de salud, varias EPS hoy presentan problemas de solvencia como consecuencia de esto. Lo anterior de traduce en que algunas EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros. Por lo tanto, el ajuste de la UPC por condiciones de salud no significa un aumento o disminución global de la UPC promedio del sector, supone una distribución equitativa de los recursos entre los actores responsables (efecto suma cero). Pago de las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

¿Qué dijo la Supersalud frente al documento presentado en 2023?

La Superintendencia de Salud emitió una carta en la que se refirió a la situación de las EPS Sanitas, Sura y Compensar que han sido objeto de críticas por parte de algunos usuarios y autoridades, sumado a la respuesta a la carta que enviaron las EPS Compensar Sura y Sanitas al ministro Jaramillo expresando su preocupación ante la situación, la cual destacaron que se haría crítica después de septiembre de 2023.

En su respuesta la entidad aseguró que se realizó el “seguimiento constante a las EPS del régimen contributivo y subsidiado, y cuando la entidad ha evidenciado incumplimientos en la prestación del servicio, se han impuesto sanciones y medidas preventivas”.

“Nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y del 2021, entonces cuando hay ganancias todos felices, pero cuando no les está funcionando el negocio comienzan las críticas”, puntualizó el ministro Jaramillo en respuesta a las tres EPS luego de recibir la carta.