Estas son las imágenes de ballenas con las que un fotógrafo colombiano ganó importante concurso de fotografía

Fotografías que capturó el artista Iván Valencia sobre ballenas jorobadas en Bahía Solano - crédito Iván Valencia/AssociatedPress

El aplauso es para el fotógrafo colombiano Iván Valencia, quien fue reconocido con el segundo lugar en los prestigiosos Sony World Photography Awards 2024, en la categoría Latin America Professional Award, gracias a su excepcional trabajo artísticos en el cual documentó la vida de las ballenas jorobadas en Bahía Solano, Colombia.

Valencia logró captar imágenes impresionantes de estos cetáceos, que cada año entre julio y noviembre recorren más de 8.000 kilómetros desde la Antártida y el sur de Chile hasta las cálidas aguas del Pacífico colombiano.

El trabajo se llamó Humpback Whales Draw Thousands of Visitors to a Small Port on Colombia’s Pacific Coast (Las ballenas jorobadas atraen a miles de visitantes a un pequeño puerto del Pacífico colombiano), y demuestra no solo la aparición de los gigantes mamíferos marinos, sino la emoción que emana de zonas como Bahía Solano debido al espectáculo natural.

Como se publicó en la página web del World Photography Organization, el resumen del trabajo determinó que la serie fotográfica de Valencia va más allá de retratar la impresionante naturaleza de estas criaturas; también explora el impacto positivo del turismo sostenible en la región de Bahía Solano y cómo la presencia de las ballenas jorobadas contribuye al desarrollo económico de comunidades locales.

Ballena jorobada asomándose en el Pacífico de Bahía Solano - crédito Iván Valencia/AP

“Cada verano, miles de turistas acuden a la ciudad colombiana de Bahía Solano para vivir la emoción de observar a las ballenas jorobadas en su migración desde las gélidas aguas del Pacífico sur hasta las cálidas aguas de Colombia. La ciudad se encuentra en una remota franja costera cubierta de densos bosques tropicales donde habitan monos, tucanes y coloridas ranas venenosas. Pero la principal atracción son las ballenas jorobadas. Bahía Solano, construida a lo largo de una bahía en forma de U, se ha convertido en uno de los lugares más famosos de Colombia para avistar ballenas jorobadas (...)”.

Estas fueron las las imágenes que hicieron parte del estudio fotográfico

Las imágenes de Valencia no solo captan el majestuoso comportamiento de las ballenas en su hábitat natural, sino que también ofrecen una ventana a la cultura local y el esfuerzo comunitario por promover un turismo respetuoso y sostenible. “Gracias a ellos tuve la oportunidad de vivir esta experiencia. Es un espectáculo impresionante, sentirse tan diminuto por la belleza y la inmensidad de estos mamíferos es una experiencia que hay que vivir”, comentó Valencia en referencia al apoyo recibido del Jardín Botánico del Pacífico y la agencia Associated Press (AP), para quien colabora actualmente, de acuerdo a lo que publicó Semana.

Ballena jorobada terminando de entrar en el agua - crédito Iván Valencia/AP

Valencia destaca también la importante labor educativa llevada a cabo en la región, donde incluso los más jóvenes son instruidos sobre la conservación de las ballenas y el turismo responsable. “Un momento muy bonito fue ver cómo a los niños de la única escuela que hay en el municipio les daban clases sobre el avistamiento respetuoso de las ballenas, su conservación y la importancia de esta especie para evitar lastimarlas en ese afán de querer apreciarlas”, señaló Valencia, citado por el medio.

Niños de Bahía Solano, fotografíados por Iván Valencia - crédito Iván Valencia/AP

La travesía de Valencia para capturar estas imágenes no estuvo exenta de desafíos. Se requirió paciencia, dedicación y una colaboración estrecha con biólogos marinos para lograr fotografías que, no solo capturasen la belleza de las ballenas sino que también transmitiesen el mensaje de conservación y respeto hacia estas.

Entre las imágenes más destacadas se encuentra una capturada por dron, donde se observa a dos machos de ballena compitiendo por el favor de una hembra, evidenciando la acción frenética y la pura magnificencia de estos seres en su entorno natural.

Fotografías que capturó el artista Iván Valencia sobre ballenas jorobadas en Bahía Solano - crédito Iván Valencia/AssociatedPress

Así, su trabajo se convierte en una herramienta tanto artística como educativa, mostrando el poder de la fotografía para conectar a las personas con la naturaleza y fomentar un cambio positivo, de manera que este logro coloca a Valencia y su obra en un lugar destacado dentro de la comunidad fotográfica global. Su visita a Londres, ciudad en la que la premiación tendrá lugar, entre el 16 y 20 de abril, para recibir oficialmente el reconocimiento.