Quién fue la ganadora de la primera versión de ‘El desafío’ hace 20 años y cómo luce en la actualidad

Este es el ganador de el primer programa El Desafío -crédito Colprensa

En 2004, Caracol Televisión estrenó su programa El desafío, y este 2024 estrenó la vigésima versión, bautizada como Desafío XX, que según sus productores integrará elementos sorpresivos e interacción con los televidentes, quienes han sido parte vital de la evolución de este programa a lo largo de dos décadas.

Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, destacó la importancia de los seguidores en la trayectoria del programa: “Cuando estábamos apenas pensando lo que sería esta edición, recuerdo que el planteamiento fue que en estos 20 años no podíamos irnos lejos de esos fanáticos que no se han perdido ninguna temporada. El reality de los colombianos va a celebrar con los televidentes con el programa hecho en su propia tierra y van a tener una interacción bastante importante”. Según afirmaciones de Sampedro, la edición busca celebrar el legado del programa con los televidentes en su propio país ofreciendo una interacción nunca antes vista en sus anteriores ediciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

María Fernanda Aristizábal y Andrea Serna son las presentadoras de El Desafío 20 años - crédito @mafearistizabalu/Instagram

Desde su primera transmisión en 2004, El Desafío ha reinventado el concepto de reality show de supervivencia, combinando drama, competencia física y pruebas de fortaleza mental, capturando la atención de audiencias tanto en Colombia como en países donde ha sido adaptado, incluyendo Bulgaria, Rumania, Grecia y Rusia. Sus producciones han tenido lugar en escenarios exóticos alrededor del mundo, como Senegal, Marruecos, India y República Dominicana, además de diversas locaciones en Colombia.

En la primera temporada del programa, denominada Desafío 2004: La Aventura, los participantes fueron divididos en tres equipos: Celebridades, Sobrevivientes y Retadores. La ganadora de dicha edición fue Paula Andrea Betancur, que pertenecía al equipo de las celebridades. La exreina de belleza y modelo, es también reconocida por su título de Señorita Colombia 1992 y su segundo lugar en Miss Universo 1993.

La exreina fue la ganadora de El Desafío 2004 -crédito @FansClubNo1/X

La modelo ganó 300 millones de pesos por ser la vencedora del reality; sin embargo, su estadía en este fue complicada. “La convivencia es lo más difícil de un Desafío. Es un juego de emociones porque te quitan bienestar”, reveló en una pasada entrevista para Blu Radio.

Paula Andrea también participó en El Desafío en el año 2015, que fue grabado en la India, pero su experiencia fue aún más complicada y su eliminación del reality le dejó secuelas, por esa razón expresó que no volvería a participar en el programa: “Tuve un accidente y una lesión grandísima en la espalda, tenía una deshidratación severa, y tenía desnutrición (...) En dos dedos, este me quedó retorcido, me lo inmovilizaron por un tiempo pero como no fue tratada inmediatamente la fractura, pues ya quedó torcido”, reveló la colombiana en su momento en el programa Show Caracol.

La exreina también participó en El Desafío en el 2015 -crédito @DesafioCaracol/X

¿Qué hace en la actualidad Paula Andrea Betancur, ganadora de El Desafío 2004?

Betancur, que también incursionó en el modelaje internacional y en la actuación, en la actualidad, está dedica a su última hija con quien pasó momentos complicados durante su embarazo debido a la edad de la exreina. “Tenía el temor de siempre que una mujer después de los 40 ya no puede, que es muy difícil, que es un riesgo, entonces intentamos por inseminación o por captación de óvulos y no de manera natural”, reveló en en una entrevista para el programa La Red.

Después de su experiencia en El Desafío y su trabajo en la televisión colombiana, la exreina pasó momentos de difíciles en el momento de querer concebir a su pequeña: “Buscamos otro centro y así nos la pasamos. Nunca perdimos la fe, yo hacía ayunos, íbamos a misa, yo iba a misa todos los días”, agregó para el programa de Caracol Televisión.