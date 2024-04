Desabastecimiento de medicamentos: el nuevo director del Invima asegura que es mediático

El nuevo director del Invima, Francisco Augusto Giussepe Rossi Buenaventura, reiteró que en Colombia hay escasez en algunos medicamentos, pero no desabastecimiento. (Crédito: Jesús Aviles / Infobae / Invima)

En una entrevista que concedió al programa Hablemos de que se emite en el Canal del Congreso, el nuevo director del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), Francisco Augusto Giussepe Rossi Buenaventura, aseguró que en Colombia tuvo éxito una campaña mediática con la intención de responsabilizar a su entidad y al Ministerio de Salud de la ausencia de algunos fármacos, pero la realidad es que se trata de un problema global que, en parte, surgió como consecuencia de la pandemia.

“Me atrevería a decir que no hay ningún producto que esté desabastecido o escaso por culpa del Invima y del Ministerio. Eso es el resultado de una campaña que funcionó y se orquestó muy bien”, aseguró.

Seguido explicó que había que hacer una distinción sobre ese término, ya que el desabastecimiento se refiere a que no existe un fármaco determinado, “tenga o no tenga alternativas”, y que como la industria farmacéutica a nivel mundial tiene ánimo de lucro, son pocas las compañías de ese sector que están produciendo las medicinas de baja rentabilidad.

“Tenemos mucha presión sobre medicamentos costosos para cáncer, para diabetes, para hipertensión, para enfermedades crónicas, pero en el mundo hay una preocupación grande por la malaria, la tuberculosis, el dengue, o los que tienen alguna respuesta en enfermedades parasitarias (...) En Colombia no tenemos medicamentos o innovaciones porque no son rentables”, aseguró.

En ese sentido afirmó que eso estaba pasando con algunos medicamentos psiquiátricos, ya que surgieron nuevos que no tenían la misma indicación, mientras que los antiguos comienzan a escasear porque no eran rentables en su producción y no había compañías dispuestas a fabricarlos.

También explicó que otro factor que incidió en esa “presión” sobre algunos fármacos, también era consecuencia de la pandemia en 2020, ya que “se dañó la logística global” donde las compañías buscaban la materia prima para elaborarlos en varios países, pero ante la ausencia de insumos, muchos medicamentos terminaron despareciendo, no solo en el país, sino en todo el mundo.

“Nos pasó una segunda cosa, que (por ejemplo) sucedió con la inmunoglobulina. Todo el mundo quería utilizar lo que sirviera (contra la covid-19). Un medicamento que se estaba utilizando en (digamos que en) 500 millones de personas, al otro día lo necesitaban 2.500 millones y no había manera de estar a la altura de esa demanda. Eso generó eventos de escasez y de desabastecimiento”, explicó.

Además, según Giussepe Rossi, la situación que se vivió en 2020 y 2021 provocó una crisis para los productores, ya que al responder a la “lógica del mercado” planificaban comercialmente para recuperar las inversiones y a su vez obtener ganancias, por lo que seguirían ocurriendo “fenómenos de desabastecimiento”.

En su diálogo con el periodista Gilberto Martínez Prado, del canal público del Congreso, el nuevo director del Invima puso de ejemplo lo que ocurrió con una de las marcas de anticonceptivos de mayor aceptación entre las colombianas, donde la compañía que lo elabora no quería salir afectado con su inversión para fabricarlo.

“El propietario de la marca no quería perder el esfuerzo que había hecho de marketing. Se hubiera podido hacer una campaña para informar que este medicamento escaso, puede ser reemplazado por otro. —Puntualizó Giussepe Rossi — Pero si yo me he gastado mucho dinero para posicionar mi marca, no voy a correr el riesgo de que las mujeres sepan que hay uno que vale la mitad y que también funciona exactamente igual. Esa es la discusión de los genéricos que, en el caso de la pandemia, y en este caso específico, apareció con una, llamémoslo, ‘escasez artificial’. Hemos insistido mucho en explicar que como consecuencia de la lógica del mercado vamos a tener fenómenos de desabastecimiento y de escasez que no tienen nada que ver con la decisión del Invima o del Ministerio“.

De acuerdo con ese argumento, el director del Invima señaló que ese es el problema que hay con la insulina, que si bien cuenta con una patente que cuesta un dólar, que otorga la Universidad de Toronto (Canadá), las compañías farmacéuticas le hicieron modificaciones que patentaron, así como en los instrumentos con los que se aplica, por lo que en la actualidad solo tres de ellas las producen en un oligopolio.

“Tienen más del 90 % de la producción global. Si cualquiera de las tres tiene un estornudo, hay un problema de desabastecimiento en todo el mundo. Hoy sucede con dos insulinas porque el productor oligopólico: tuvo un defecto de fabricación y el problema es global”, aseveró.

Sostuvo que eso ocurrió en la pandemia, ya que hubo una carrera para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus sars-cov-2, que una vez desarrollaron, la patentaron, según él, para generar esa denominada ‘escasez artificial’ y vender a mejor precio.

“El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo denominó como un fracaso moral para la humanidad, porque buscaron vacunas y apenas aparecieron quedaron en manos de pocas empresas que hicieron un excelente negocio”, señaló.

Afirmó que eso pasó con la insulina, y que los cuestionamientos al Invima y al Ministerio de Salud por ese medicamento no tenían lugar, porque no pueden incidir en el mercado.

“El Ministerio están haciendo unas mesas de concertación con los productores para que nos digan qué pasa con la insulina y si se puede conseguir una alternativa. Pero es una labor de coordinación de buena voluntad que hacen las dos entidades para tratar de coordinar la solución al problema, pero no es nuestra responsabilidad y tampoco nuestra culpa”, indicó.

Finalmente aseguró que era una ironía que a un Gobierno de izquierda le exigieran controlar el mercado, como lo hacen en Cuba.

“(Allá) el Estado fabrica y asegura que los medicamentos estén en todas partes (...) Hemos dicho en varios auditorios y en múltiples oportunidades es que nos da la impresión de que a un gobierno de izquierda le estén pidiendo una intervención sobre el mercado farmacéutico, como la que hay en países socialistas esa no es la intención porque seguimos siendo una economía de mercado”, concluyó.